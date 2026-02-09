Top 10 News Headlines: ଆସିପାରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:55 PM IST

Odia Actor Satyki Mishra: ଅଭିନେତା ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧମକ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ । ସାତ୍ୟକୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାତ୍ୟକୀ । କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଲାଗିରହିଛି ପାରିବାରିକ କଳହ ।

Puri Srimandira: ପୁଣି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅପମାନ । ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଘୋର ଆଘାତ ଦେଇଛି। କେବଳ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ନୁହେଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଏହାକୁ ସେବନ କରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Bhubaneswar Crime News: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ସହ ମିଶି ନୂଆ ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଭଡାଘରେ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୃତକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ । ମୃତକଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । 

Naveen Patnaik Letter To CM: ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବା ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ବିଫଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ନଦାତାମାନେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଶୋଷଣ ଓ ତାସହ କଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଃଖର ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। କୃଷି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ ରେଖା । ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁ ଚଳିତ ଖରିଫ୍‌ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 

Matric Exam 2026: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥର ପରୀକ୍ଷାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୩,୦୮୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ । ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।

Omm Birla News: ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 

CRPF Jawan: ଲାଠିକଟା ମଟକମଝରଣ ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁବାସ ପ୍ରସାଦ (୫୬)। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁବାସ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଲାଠିକଟା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯବାନଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ବଢୁଥିବାରୁ ଲାଠିକଟା ରାମଯୋଡି ଠୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିମି ଦୂର ମଟକମଝରଣରେ ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଥିଲା । ସୁବାସଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । 

Ganja Seized: ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ୧୨୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କାଲିମେଳା ପୁଲିସ ଭେଜଙ୍ଗୱାଡା ଅଂଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେରସନ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ୧୨୫୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

Parikhsa Pe Charcha: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।  ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ।

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi: ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଟିକସ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ​​ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ତାକାଇଚିଙ୍କ ଲିବରଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ଜାପାନର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର 465 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 352 ଆସନ ଜିତିଛି। LDP 316 ଆସନ ଜିତିଛି। ଶାସକ ଦଳ, ଏହାର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ, ଜାପାନ ଇନୋଭେସନ୍ ପାର୍ଟି-ଇସିନ୍ ସହିତ, ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ବହୁମତ ପାଇଛି, ଯାହା ତାକାଇଚିଙ୍କ ଶାସନ ପାଇଁ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

