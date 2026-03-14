Top 10 News Headlines: ବୈଠକ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...କହିଲେ ବିଜେପି କରୁଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Naveen Patnaik: ବିଧାନସଭାରେ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି , ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ୍ ନମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର କସରତ୍ । ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Odisha Congress: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବ ଓ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାୟୀ , ଏଥିସହ ଏ ନେଇ ଆମ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆମ ସହ କରିନଥିଲେ । ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପତନ ଘଟିଛି ସେହି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସହ ମିଶିଛନ୍ତି ।
Gas Shortage Black Marketing: ଓଡ଼ିଶାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ସଠିକ୍ ବିତରଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ ଓ ଡେଲିଭରୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
Elephant Death: ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଜଣେ ମୃତ। ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ସାରଂଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାବୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରଗାଡ଼ା ନିକଟ ରାଜେନବାଡି ଦାନିପାଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ଡଡ଼ା ପାହାଡ଼ର ଗୁମିକିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
Fit India Carnival: ପୁରୀର ପବିତ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଣ୍ଣିଭାଲ୍” ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାଭିତ୍ତିକ ସଚେତନତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିବ।ଗତକାଲି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ , ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, "MY Bharat" ଏବଂ NSS ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Puri Srimandira: ଏବେ କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାତର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଏକ ଚିଲ କିଛି ସମୟ ଧରି ବସିବା ପରେ ଉଡିଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲ ବସିବା ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । କେତେଜଣ ସେବାୟତ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଚିଲ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବସିଲେ ଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ । ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂ-ସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
Sonam Wangchuk: ଲଦାଖ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନଜରବନ୍ଦୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଲଦାଖରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଦାଖରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ବାତାବରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Iran Attack: ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟ ମୃତ । ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାକର ବାସରା ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ୫୪ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଓନନ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେ ମୁମ୍ବାଇର କାନ୍ଦିଭଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମେରିକା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ‘MT Safesea Vishnu’ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା
Pakistan Taliban Conflict: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛି । ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର, ପାକଟିଆ ଏବଂ ପାକଟିକାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା । ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ତାଲିବାନ୍ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ପେଶାୱାରକୁ ଧ୍ବଂସ କରି ଦେଇଥିଲା । କିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା କାବୁଲ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାରରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲା । କାନ୍ଦାହାର ତାଲିବାନର ଅଲ-ବଦର କର୍ପସର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
Missile Strike News: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା । ଗୋଡ଼ ହରାଇଲେ ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର୍ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ । ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇ କୋମାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଏହି ସୂଚନା । ପିତା ଆୟୋତ୍ତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହୋଇଥିବା ମୋଜତାବାଙ୍କ କୋମା ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଗିଡ଼ିଛି ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।