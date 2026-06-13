Headlines 1- -ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ । ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଧୀରଜ ସେଠ୍ । ଜୁନ୍ ୩୦ରୁ ୨୦୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଯାଏଁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଧୀରଜ ସେଠ୍।
Headlines 2- ଭୀମସେନ ଗିରଫ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମାମୁ ଝିଅ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ। ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେବଳ ଭୀମସେନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ' ।
ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଭୀମସେନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଭଉଣୀ । 'ଚନ୍ଦ୍ରିକା-ଭୀମସେନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଯୁବତୀ ଆସିବାରୁ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା'। ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ପଶିଥିବାରୁ ସଂପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଭଉଣୀ । ବାହାବଙ୍ଗା ପର୍ବରେ ଭୀମସେନ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ'। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ପର୍ବରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ, ନାଚିଥିଲେ'। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେପରେ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଭଉଣୀ।
Headlines 3- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅନୁଗୁଳ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ASI ସୀତା ନାୟକ । ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ । ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିମଳବେଡ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ASI ସୀତା ନାୟକଙ୍କର ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଁଳାପାଳ ଗାଁରେ ଥିବା ଶାଶୁଘର, ଜରପଡାସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର, ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।
Headlines 4- ଆଜି ସଜବାଜ, କାଲି ପହିଲି ରଜ । ପୁରପଲ୍ଲୀ ହେଲାଣି ଉତ୍ସବମୁଖର । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଦୋଳି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ । ରଜ ୩ ଦିନ ଧରି ଜମିବ ନୃତ୍ୟଗୀତ ଓ ଭୋଜିଭାତର ଆସର । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଅଳତି ଓ ବେଲସୁନ୍ଦରୀ ଗାଁର ବୋହୂମାନେ ଢିଙ୍କିଶାଳରେ ଭିଡ ଜମାଇଛନ୍ତି । କିଏ ଢିଙ୍କି କୁଟୁଛି ତ ଅନ୍ୟ କିଏ ଚୂନା ଚଲାଉଛି । ରଜରେ ଆରିସା,କାକରା,ମଣ୍ଡା,ପୋଡ଼ପିଠା ଆଦି ତିଆରି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
Headlines 5- ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚାମେଲି । ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି । ଗିରଫ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଚାମେଲିଙ୍କ ନାଁରେ ମହାକାଳପଡା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କୁ ଚାମେଲି କାମୁଡି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଚାମେଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାବେଳେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
Headlines 6- ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବାୟୁସେନାର AN-32 ବିମାନ । ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କୋ-ପାଇଲଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଚକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । କୋର୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ବାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଏୟାର ଫୋର୍ସ । ଆଜି ଅବତରଣ ବେଳେ ବାୟୁସେନାର AN-32 ବିମାନ କ୍ରାସ୍ କରିଥିଲା । ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏୟାରବେସ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଧକ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ ବିମାନଟିରେ ଭୟାବହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ।
Headlines 7- ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିୟାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ଏକ ବହୁ ମହଲା କୋଠାର ୬ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ୩୭ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଂଜିନିୟର । ୬ ମାସର ଛୁଆକୁ ଧରି ମହିଳା ଜଣକ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଡେଇଁବା ପରେ ଛୁଆଟି କୋଳରୁ ଛିଟକି ପଡିଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଛୁଆଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ।
Headlines 8- ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉନ୍ନାଓରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାରର ଉପର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ କାରରେ ଥିବା ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ସୂଚନା ପାଇ ୟୁପିଡ଼ା ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ମୃତକ ପ୍ରୟାଗରାଜର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
Headlines 9- ଜୁନ୍ ମାସର ଭୀଷଣ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିମାସ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବଢ଼ିବ। DERC ଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ PPAC ର ଚାର୍ଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିମାସ ଆଦାୟ କରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତିମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ । ପୂର୍ବରୁ PPAC ଦର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିନୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି । ଏହି ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀର ଅଞ୍ଚଳରେ PPAC ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ ।
Headlines 10- ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ଦଳର ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନେତା ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ଦୁଇଟି ଥାନାର ପୋଲିସ TMC ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କାଲୀଘାଟରେ ଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୋଲିସ ରାତି ୩ଟା ପରେTMC ନେତା ଅଭିଷେକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ୭ ଟାରେ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।