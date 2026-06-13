Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Headlines: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 13, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:10 PM IST
Top 10 News Headlines: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍
Top 10 News Headlines1 min ago
2
Air force plane crash33 min ago
3
Sital sasthi2 hrs ago
4
RRB ALP Recruitment 20266:00 AM IST
5
IPS officers5:37 AM IST