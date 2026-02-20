Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Odisha Budget Assembly: ଆଜିବି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରିଲାନି ବିଧାନସଭା। ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆଜି ପୁଣି ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ବି ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ । ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି ମୁଣ୍ଡରେ କଳାପଟି ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ହୋହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କୌଣସି ମତରେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।
Bomb Blast: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଗାରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁଧାଂଶୁବାଳାଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ଜୁଲି ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ୩ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
Odisha Weather: ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା । ବିଷୁବୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ସଲଂଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଏଥିପାଇଁ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
Cuttack Crime News: କଟକ ପ୍ରେସକଲୋନୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ଥଟ୍ଟାମଜାରୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ । ନାଣ୍ଡୁ ସମେତ ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପଶାୟତ୍ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଗୁଳି ଚଳାଇ ଥିଲା । ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲା ନାଣ୍ଡୁ ଓରଫ ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ୧୮ ତାରିଖ ଘଟଣା ଦିନ ଭୋଜିରେ ୬ ଜଣ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପଶାୟତ୍ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଥିଲା । କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଥଟ୍ଟାମଜା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
Keonjhar Crime: ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସାଇବର୍ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ୫ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନାରାୟଣପୁର ଓ ଜମତାରା ଲିଙ୍କ ଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଇବର୍ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୫ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ୨ଟି ବାଇକ୍, ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ୩୮ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଓ ୯୧ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ ହୋଇଛି ।
Communal Violence: ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମସଜିଦ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
Karachi Explosion: କରାଚୀରେ ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରଣ । କରାଚିର ସୋଲଜର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରମଜାନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୋର ୪ଟା ବେଳେ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିବା କୋଠା ତଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଦବି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
Maharashtra Crime News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟି ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲାର ପିମ୍ପଲନର୍ ତାଲୁକାର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରରେ ଘଟିଛି ।
Punjab Election: ପଞ୍ଜାବରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେଠୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଶାସକ ଦଳ ଆପ୍ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୬ରେ ମୋଗାର କିଲି ଚାହଲନଠାରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ କରିଥିଲା।
AI Impact Summit: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ AI ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରତିବାଦ । କଂଗ୍ରେସର ଏପରି ପ୍ରତିବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ଛବିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିଶୁଣି ମଳିନ କରିଛି କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ । ଦେଶର ଛବି ଠାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜନାଥ ।