Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Cuttack Choudwar: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ବାରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ମଣ୍ତଳ କାରାଗାରରୁ ଫେରାର ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ମଠରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ସାହାଣୀକୁ ଖୋଜୁଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Road Accident: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ୍, ୨୦ ଆହତ, ୬ ଗୁରୁତର । ଆର. ଉଦୟଗିରିରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ବସ୍ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟିଲା। ଅନ୍ୟ ବସ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାନ୍ଦିପୁଟରେ ଓଲଟିଲା । ୨୦ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଗୁରୁତର; ମୋହନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି।
Jajpur Crime: ବୋହୂକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ପୋଡ଼ି ଦେବା ମାମଲା; ୫ ଗିରଫ। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦକୁ ଗିରଫ କଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ। ୩ ଦିନ ତଳେ ବୋହୂକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । SHG ଗ୍ରୁପ୍ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ବୋହୂକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
Privilege Notice: କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଵାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
Ratna Bhandar News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ପାଇଁ ମିଳିଲା କଣ୍ଟ । ୩ ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା । ଏଥିପାଇଁ କମିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏସଓପି ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଧି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
Odisha Cabinet Meeting: ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିବ ଅନୁମୋଦନ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିବ । ଏହି ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ । ସେହିପରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ୪ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର ।
Prime Minister Modi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ମୋରାନ ବାଇପାସରେ ଇଏଲଏଫରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ବାୟୁସେନାର ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏହି ବିମାନଘାଟି ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଚୀନ ସୀମାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନର ଅବତରଣ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଇଏଲଏଫ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ୟ୍ୟୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ।
Pulwama Attack: ୧୪ ଫେବୃଆରୀ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିନକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ, ଏହି ତାରିଖକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ, ୧୪ ଫେବୃଆରୀକୁ "କଳା ଦିବସ" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପୁଲୱାମାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶର ବୀର ଜବାନ୍ ଶହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ୪୦ ପରିବାରର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଏହି ଦିନ। ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।
CRPF Jawan Martyred: ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତାରି ଜିଲ୍ଲାର ଖାପ୍ରୀ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକ୍ ଓ ଏକ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଓ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ବରଦାନ ପରମାର୍ଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଫସି ରହିଥିବା ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
India VS Pakistan: ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ମୁକାବିଲା । ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ । ବିବାଦ ପରେ ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ ମ୍ଯାଚ ପାଇଁ ବଢୁଛି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ । ଆସନ୍ତାକାଲି କଲମ୍ବୋ ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଂଧ୍ଯା ୭ଟାରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ଯାଚ । ବାଂଲାଦେଶ ନଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ।
Also Read: 8th Pay Commission: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ସରକାର...ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା?
Also Read: High BP Reason: ରକ୍ତଚାପ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ କାରଣ