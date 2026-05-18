Top 10 News Headlines: ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସର ଚଢାଉ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ୨୦୨୫ ବ୍ୟାଚ୍ର ୬ ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରୋବେସନରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରମବିକଶିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶାସନ ଗଠନତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନାଗରିକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୌରପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
Headlines 2- କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ୟୁଡିଏଫ୍) କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ୧୪୦ ଆସନରୁ ୧୦୨ ଆସନ ଜିତିଛି। ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ଣରେ ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସହିତ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଶନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବନାଥ ଆର୍ଲେକର ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ସହିତ ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି।
Headlines 3- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଂଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରିଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସିସିଟିଭି ଓ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଫୋକସରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ। କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି କବୋଲି କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି। ତଦନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରେ, ତାର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନଉଠେ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ।
Headlines 4- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ ଗରମରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି! ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନରେ ପାରଦ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
Headlines 5- ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା । ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଦେବାକୁ ଥିଲା ଭତ୍ତା । ସକାଳ ୯ ଟା ୪୫ ମିନିଟରେ କେନ୍ଦୁଝର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାଉରିପଦା PEO ଏବଂ ADEO ମିଶି ୮ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖେ ବାଇକ ରେ ଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଲସର ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲା । ସଦର ଥାନା ମୁକୁନା ବଜାର ଠାରୁ କିଛି ଦୁରରେ ପଲସର ବାଇକ ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ହଠାତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଭରା ବ୍ୟାଗ ମାଗିଥିଲେ।
Headlines 6- ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ବ୍ୟାର୍ଡର ଚଢ଼ାଉ । ୨୦ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ । ସେହିପରି ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଡି ଜବତ ସହ ୮ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ ରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ । ଆଜି ସକାଳୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ବାଲି ଚାଲାଣ ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ପାସ ସମେତ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ।
Headlines 7- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୩ହଜାର ଟଙ୍କା, ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିସନ ଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ,ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଉଲ ଏକ ପ୍ରେସ ବ୍ରିଫିଂରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 8- ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୧୦ ଜୀବନ। ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ଘଟିଛି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଉ କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭ୍ୟାନଟି ଲଖିମପୁରରୁ ଇସାନଗର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ରାଜପଥରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
Headlines 9- ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ଦୁନିଆ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଏହାର ମୁ୍ଖ୍ୟ ସୁତ୍ରଧର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦାତା ମାନେ ୩,୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟକ୍ କାରବାର କରି କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ସେୟାର କିଣିଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ନୂତନ ଯାଞ୍ଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଭିଏତନାମ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଭିଏତନାମ ସହ ଭାରତର ସଂପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଭିଏତନାମରେ ରହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବୈଠକରେ ଭିଏତନାମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫାନ ୱାନ ଜିଆଙ୍ଗ୍ ଙ୍କ ସହ ରାଜନାଥ ସୈନ୍ୟ ସହଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀର ସହାୟତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ।
