Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୩୦ରେ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ଗତ ଏକବର୍ଷ ତଳେ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଲୁ ସାମଲ। ପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଟି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଚର୍ଚା ହେଉଥିଲା ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ବିଜେଡି ଛାଡିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ୭ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି।
Headlines 2- ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମେ ୨ ତାରିଖରେ ରହିଛି । ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ।
Headlines 3- ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବସିବ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାର ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହେବ । ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିବ । ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
Headlines 4- ଏଥର ସଅଳ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ । ଅର୍ଥାତ୍ ମେ’ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସଅଳ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଦ୍ବାରା ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
Headlines 5- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ତେଲ ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି କିଛି କଟକଣା ସାମନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ତେଲବଜାର ଉପରେ ଥିବା ଭିତିରି ଚାପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଉଛି। ସେଭଳି ଏକ କଟକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନି ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଥରକେ ୫୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ୫୦୦ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି।
Headlines 6- ଦିନକ ପୂର୍ବେ ରାଘବ ଚଢ଼ା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଘବଙ୍କ ସହିତ ଆପ୍ର ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ଆଣିଥିଲା। ରାଘବ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ଘଟଣାକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଘବ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି ୧୦ ଲକ୍ଷ ବା ଗୋଟିଏ ନିୟୁତ ଫଲୋୟର ହରାଇଛନ୍ତି।
Headlines 7- ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରି ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଅତି ଗୋପନୀୟ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶର ସଂସଦ ଭବନ, ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଓ ଢାକାର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଶାହବାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
Headlines 8- ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଝିଅ ନିତାରା ସାଇବର ହଇରାଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିତାରାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ କରି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଇବର ବିଭାଗ ଏହି ମାମଲାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 9- ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଉ ଜିଲ୍ଲାର ଦୋହରୀଘାଟ ଥାନା ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରାଞ୍ଚିର ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସାରି ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡିରେ ପରିବାର ଲୋକ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଫଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ସ୍କୋର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଲେନ୍କୁ ପାର ହୋଇ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରଲର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ବରସ୍ତାପୁରରୁ ଅହିରାଣୀ ହାଇୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
Headlines 10- ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି । ପାକିସ୍ତାନର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ୍ ଦାର୍, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ସୟଦ ଅସୀମ ମୁନୀର ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବ ।
