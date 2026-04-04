Top 10 News Headlines: ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Puri Airport: ପୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଇନ-ପ୍ରିନ୍ସପଲ ଷ୍ଟେଜ-୧ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ମିଳିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ୨୭.୮୮ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି। ପୁରୀରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Jatra Controversy:ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ତଥାପି, ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ରହିବି। ମୁଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୁଝାଇବି ଏବଂ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି,ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମାନ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ଯାତ୍ରା ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତା ଟିକିନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ ନାହିଁ।
Khadichuan Utsav: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ର ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Truck Fire News: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଶେରଗଡ଼ ନିକଟରେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟ୍ରକ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୋର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟ୍ରକ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କେବିନରେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରକର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବିଆରସ ସି ଫୁଡ୍ ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
Gas Cylinder Seized: ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଟିମ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗ୍ୟାସ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅକସ୍ମାତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶାସନ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସୀତାରାମ ଗ୍ୟାସ ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୨୭ଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି । ୩ ଟି କମର୍ସିଆଲ ଓ ୨୪ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଛି ।
Massive Cylinder Blast: କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାଭେଲିର ସିଲଭାସାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୈମଣି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମରେ ଏକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗୋଦାମର ଛାତ ଏବଂ କାନ୍ଥ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ୩୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୂମିକମ୍ପ ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
LPG Tanker Ships: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସପ୍ତମ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସାନଭି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଛଅଟି ଏଲପିଜି ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର ହୋଇ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ସପ୍ତମ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟ ହମୁର୍ଜ୍ ପାର ହୋଇ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ସାନଭିରେ ୪୪,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ ହୋଇଛି।
Nashik Road Accident: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନାସିକର ଡିଣ୍ଡୋରି ତାଲୁକାରେ ଏକ କାର କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ମୃତକ ଦରଗୁଡେ ପରିବାରର ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳକୁ ଘଟିଥିଲା।
New Labour Code: ଦେଶରେ ନୂଆ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବଦଳି ଯାଇଛି ପୁରୁଣା ନିୟମ । ଯାହା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ୨ ଦିନରେ ହୋଇଯିବ । ନୂଆ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ, କେହି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଅଥବା କାହାରିକୁ ସଂସ୍ଥା ବାହାର କଲେ ମାତ୍ର ୨ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ସହ ସମସ୍ତ ବକେୟା ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବାର ୨ ଦିନରେ ମିଳିବ ।
Sashi Tharoor Attacked By Miscreant: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶଶି ଥରୁର କେରଳ ମଲ୍ଲପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ୱାଣ୍ଡୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ମିନିଟରେ ଥିରୁବଲ୍ଲୀ ଚେଲ୍ଲିଥୋଡୁ ପୋଲ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାରକେଡକୁ ଅଟକାଇ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଜବତ କରିଛି ।
