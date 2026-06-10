Headlines 1- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋଗୋକୁ ମିଳିଲା ପାଟେଣ୍ଟ । ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଓ ପତିତପାବନ ଦୁଇ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ମିଳିଲା ପାଟେଣ୍ଟ । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା SJTA ଲୋଗୋକୁ ପାଟେଣ୍ଟ । ଆହୁରି ୨୬ଟି ନାମ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଫଳରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ବିକ୍ରି, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।
Headlines 2- ଏନ୍ଡିଏ ନେତାମାନଙ୍କ ବୈଠକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ । ସୁବଠୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରେ ସମ୍ବୋଧନ ।
‘ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି’ । ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛୁ । ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସେବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି।
Headlines 3- ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ । ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦୁଇରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ତେବେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ।
Headlines 4- ଦୁଇ ତିନିଦିନ ହେବ ଦେଖାଦେଉଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ । କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି । ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରିରେ । ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବିରାଟ ଗଛ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଗଛ । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦୋରାଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Headlines 5- ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଏଭିଏସନର ଏମଆଇ-୧୭ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ । ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଖବର ମୁତାବକ, ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଏଭିଏସନର ଏକ ଏମଆଇ-୧୭ ହେଲିକପ୍ଟର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଜ୍ଜାଫରାବାଦରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବୟାନ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି କି, ହେଲିକପ୍ଟର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଏବଂ ରିକଭରୀ ଟିମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।
Headlines 6- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ । ମୁମ୍ବାଇ ମେୟରଙ୍କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ମିଳିଛି । ଇମେଲରେ ମେୟରଙ୍କ କାର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଏହି ମେଲରେ ମୁଖ୍ୟନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମେୟର କାଯର୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଉଡ଼ାବାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି । ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖବର ମୁତାବକ, ମୁମ୍ବାଇ ମେୟରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଇମେଲରେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଇମେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସୀ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
Headlines 7- ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବା, ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବାଇକ୍ ଓ କାର୍ ଛାଡି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ମେଟ୍ରୋ କିମ୍ବା ଡିଟିସି ବସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବ ।
Headlines 8- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ରେ ଟିଏମସିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ । ଟିଏମସିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ମିତା କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିଏମସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
Headlines 9- ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇଲେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ହଟିଲା ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମିତ ଫାଟକରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ' ଫଳକ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ଲେଖାହେଲା ‘ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର’ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ‘ଧାମ’ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ରଖିଥିବା ଏହି ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦେଶ ସାରାରୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଏସଓପି ଜାରି କରିଛି।