Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Headlines: ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:43 PM IST
Top 10 News Headlines: ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FSSAI New Rules: କଳଙ୍କି ଛୁରୀ ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ବ୍ଲେଡ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନୋଟିସ ଜାରି
FSSAI New Rules44 min ago
2
Ratha Yatra 20261 hr ago
3
Prakash Raj2 hrs ago
4
Ketan Agarwal Case2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago