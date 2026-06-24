Headlines 1- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ କହିଲେ ସିଏମ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 2- ଧାରଣା ବେଳେ ଅଚେତ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର । ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ୮ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର । ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କର ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିତ୍ରଙ୍କ ଛଟେଇକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ‘ଆଉଟସୋର୍ସିଂ’ ପ୍ରଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ସମିତି ଅଧୀନକୁ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
Headlines 3- ଶଙ୍ଖ ଧରିବେ କି ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର । ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର । ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା । ସୁଜାତା କିମ୍ବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ । ଦଳକୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚେହେରା ସନ୍ଧାନରେ ବିଜେଡି । ପ୍ରଶାସନରୁ ରାଜନୀତି କେମିତି ଥିଲା ସୁଜାତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍? -୨୦୦୦ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ।
Headlines 4- ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟର ବସ୍ ଗିରଫ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ‘ନମସ୍ତେ’ ହୋଟେଲର ମାଲିକ । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲା ।
Headlines 5- ଗିରଫ ହେଲେ କୋଟିପତି ବାବୁ । ସମ୍ବଲପୁର କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ଗିରଫ । ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ ।
Headlines 6- ୟୁରୋପରେ ପଶିଲା ଘାତକ ଇବୋଲା । ମାନବିକ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଫେରିଲେ ଡାକ୍ତର । କଙ୍ଗୋରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ଇବୋଲର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଗଲାଣି । ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ମାରାତ୍ମକ ‘ଇବୋଲା’ ଭୂତାଣୁ । ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଏବୋଲା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଜଣକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ।
Headlines 7- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ତାରାତଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପୋ ନିକଟରେ ବୁଧବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୋଦାମର ଛାତ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଅତି କମରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ୫୫ ଜଣ ଲୋକ ଅବଶେଷ ତଳେ ଫସିରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ସମୟରେ ଗୋଦାମରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଢଳେଇ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
Headlines 8- ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଆମାଜନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ଆଣ୍ଡି ଜାସିଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମାଜନ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। “ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମାଜନର ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଜୁନ୍ ୨୦୧୬ ରେ ଆମାଜନ କିପରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାଛିଥିଲା ତାହା ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ସେବେଠାରୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆମାଜନର ସହଭାଗୀତା କେବଳ ଗଭୀର ହୋଇଛି।”
Headlines 9- ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ-Kରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କୋଲମ୍ବିଆ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆଗୁଆ ରହିବା ସହ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। ଏବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ-Kରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। କୋଲମ୍ବିଆ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଆଗୁଆ ରହିବା ସହ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। ଏବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।
Headlines 10- ବୁଧବାର ଦିନ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ୟାକଜେହତି କମିଟି (BYC) ନେତା ମହରଙ୍ଗ ବାଲୁଚ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ରାୟକୁ "ଅନ୍ୟାୟ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଦାଲତ ଜଣେ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ କର୍ପସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାହରଙ୍ଗ ବାଲୁଚ ସମେତ ଚାରି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା।