Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲା ପୋଲିସ

Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲା ପୋଲିସ

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:14 PM IST
Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲା ପୋଲିସ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋ
Top 10 News Headlines2 min ago
2
Odia News22 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Yoga Day2 hrs ago
5
Jio Postpaid Plan6:27 AM IST