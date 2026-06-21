Headlines 1- ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ । ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଦମ୍ପତି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଏପରି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ । ସୁଖୀଗାଁ ପଂଚାୟତ ଗାବରୀଗୁଡାର ଧନମତି ସାନ୍ତା ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରସବ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧନମନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ କମଳ ସାନ୍ତା । ଡାକ୍ତର ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରଚାର କରି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧନମତିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।
Headlines 2- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-A ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ । ମାତ୍ର ୧୧ ବଲ୍ରୁ ରେକର୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ ବୈଭବ ।୫ ଛକା ଓ ୫ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ବୈଭବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲିଷ୍ଟ-A ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ।
Headlines 3- ଅଧାରାସ୍ତାରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚକର ସବୁ ନଟ ବାହାରିପଡ଼ିଲା । ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ନିକଟରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପ୍ରସୂତି ଓ ନବଜାତକ । କପ୍ତିପଦା ନଛିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଥିଲେ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।ପରେ ନବଜାତକ, ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରିଥିଲେ ଆଶାଦିଦି । କିନ୍ତୁ ଅଧାବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛ ଚକର ସମସ୍ତ ନଟ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା । ଚକର ସମସ୍ତ ନଟ ଖୋଲିଯିବା ସହ ଟାୟାର ବି ଅଳ୍ପ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିପାରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ।
Headlines 4- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫେକ୍ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ । ଆର୍ମି ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା । ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୁରୋହିତ, ଘର ରାଜସ୍ଥାନ । ଆର୍ମି ପୋଷାକରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ।
Headlines 5-ଟ୍ରେନରେ ଟୁଇନ୍ସ । ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ । ରାଉରକେଲା – ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା । କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଡେଲିଭରୀ । କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା କଟକ ଆରପିଏଫ୍ ପୋଲିସ ।
Headlines 6- ରାୟଗଡ଼ା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଲା ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ପ୍ରେସ ମିଟ ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ରାଜପ୍ରସାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୦ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରୁଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି । ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 7-ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ୩ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ । INS ଅଗ୍ରୟ, INS ସଂଶୋଧନ ଏବଂ INS ଦୁନାଗିରିକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୋଲକାତାର ଏକ ବନ୍ଦରରେ କମିଶନିଂ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ତିନୋଟି ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ।
Headlines 8-ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କୋଲକାତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ କେବଳ ଆସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବ ଏକତାର ମୂଳଦୁଆ ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା।
Headlines 9-ଆଜି ନିଟ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା । ଦେଶର ୫୫୧ଟି ସହର ଏବଂ ବିଦେଶର ୧୪ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୩୨ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ୫୬ ହଜାର ୯୮୩ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୨ ହଜାର ୭୨୦ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛି NTA ।
Headlines 10- ପୁଣି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କଲା ଇରାନ । ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା । ବଢ଼ିପାରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର। ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ, ଇରାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’କୁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୁଧୁରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ତାସନିମ’ ଏବଂ ‘ମେହର’ ଅନୁଯାୟୀ, ସେନାର ଖାତାମ ଅଲ-ଅନବିୟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।