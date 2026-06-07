Headlines 1- ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୃହରୁ ଫେରାର ବାଳ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଗତୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ କାବୁ କରି ହେପାଜତକୁ ନେଲା ପୋଲିସ୍ । ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ମାମଲାର ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ଥିଲା ବାଳ ଅପରାଧି। ଆଜି ସକାଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୃହ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ।
Headlines 2- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ MV କନଷ୍ଟେବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୃଦଙ୍ଗିଆଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଂଘାତିକ କାଣ୍ଡ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶଳା ଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ପୀଡ଼ିତ ଆଶୁତୋଷ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଆଶୁତୋଷ କ୍ଵାର୍ଟରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶଳା ମିଶି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ନିଆଁ ଜଳିଉଠିବା ପରେ ଆଶୁତୋଷ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି।
Headlines 3- ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ସେ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଏକ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 4- ରାଉରକେଲା ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଥାନାରେ ସିବିଆଇର ବଡ଼ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଲାଲ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାସିକିଆ ବଟି ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଆରପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କମଲେସ ସମାଦାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
Headlines 5- ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ଇରାନର ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟାକରୁମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଇରାନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛି, ଏହାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି।
Headlines 6- ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ୨.୧ ରୁ ୧.୯ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୁବ ଶ୍ରମଶକ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତିଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂରଚନା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 7- ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୨୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୧୩ ଟଙ୍କାରୁ ୯୪୨ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ୯୬୮ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୯୩୯ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
Headlines 8- ରାଜ୍ୟର କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ AI ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଂରଚିତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଡୁନେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଏଡୁନେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ AI, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ପାଇଥନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା।
Headlines 9- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକଭବନ ୪୮୫ କିଲୋୱାଟ୍-ପିକ୍ (kWp) ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଡା ସହିତ ଏହାର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପସର ମୋଟ ସ୍ଥାପିତ ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ୬୩୫ kWp କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ନୂତନ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କାମଭାମପତି ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡା ସହିତ, ଲୋକଭବନ ସରକାରୀ ପରିସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
Headlines 10- ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ସ୍କୁଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଆଦିତ୍ୟ ନୌଲା (୨୧) ଏବଂ ଆହତ ଦିବ୍ୟାଂଶ ଛଲିନା (୨୯)ଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ କଟକର ବାସିନ୍ଦା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରସୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।