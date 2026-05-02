Top 10 News Headlines: କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Headlines 1- ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଛୋଟେବେଟିୟା ଜଙ୍ଗଲରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩ DRG ଯବାନ ଗୁରୁତର । ମାଓ ଦମନ ଅପରେସନ୍ରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା IED । ଗୁରୁତର ଯବାନ ରାୟପୁର ମେଡିକାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
Headlines 2- ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିବା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣା ସମୟରେ କ’ଣ ହୋଇଥିଲା ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି’ । ଦାନ ମାଝୀ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଥିଲା’
ସେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଚିଠି ଲେଖା ନେତା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳି ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
Headlines 3- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ TMCକୁ ଝଟ୍କା । TMCର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।ଗଣତିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା TMC। ECଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା TMC।
Headlines 4- ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଜିଏଫଏସ। ମେ ୧୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ-ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରେ ତାହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାଇକ୍ଲୋ ଜେନିସିସର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆକଳନ କରିଛି ଜିଏଫଏସ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
Headlines 5- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସାହିରେ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ । ୨୦୦ ଫୁଟିଆ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ BMC ଓ BDA ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏକାମ୍ର କାନନ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୧ଟି ଘର ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯିବାର ପ୍ଲାନ ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୨୦୦ ଫୁଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ ।
Headlines 6- ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଲା ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ଏଭଳି ମେସେଜ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି. ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଆଲର୍ଟ ମେସେଜ। ସାଇରନ ବାଜିବା ସହ ବାଜିଉଠିଛି ମୋବାଇଲ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତ୍ବରିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତର୍କତା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସେଲ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ।
Headlines 7- ଦହିବରା ଖାଇ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ନିକଟସ୍ଥ ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳାଟିଆ ସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ବହିବରା ଖାଇଥିଲେ, ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 8- ଆମେରିକା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଇରାନର ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା କୌଣସି ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ନଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବା ଇରାନର ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇରାନର ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ବିବୃତିରେ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଆସାଦି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
Headlines 9- ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଚାଉଳର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟାଡିହି ବ୍ଲକର ତିନି ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସହାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେଠି।
Headlines 10- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଶନିବାର ଦିନ NDRF, SDRF ଏବଂ ସେନାର ଦଳ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟକର ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଳି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯାନ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ମିଶନରେ ସାମିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।