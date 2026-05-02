Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଟପିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ନାମଲେଖା ହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଟପିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ନାମଲେଖା ହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 02, 2026, 10:03 PM IST

Top 10 News Headlines: ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଟପିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ନାମଲେଖା ହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Headlines 1- ଏନଇପି ୨୦୨୦ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଲେଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ନାମଲେଖା ହାର ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଟପିବ । ପାରମ୍ପରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦କୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 2- କେନ୍ଦୁଝରର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣସ୍ବରୂପ ନିଜର ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବୋହିବା ଘଟଣାରେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଗତମାସ ୨୭ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝରଜିଲ୍ଲା ମଲ୍ଲିପୋସି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଓ ବିବିସି ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଡିଆର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

Headlines 3- ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଜମିର ରେକର୍ଡିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଅପରେଟିଙ୍ଗ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ (ଏସଓପି) ପୁସ୍ତିକାମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବିଚାର ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛିl ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ରୟତି ଜମି ରେକର୍ଡ୍ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ନିମନ୍ତେ ସଂଶୋଧିତ ଏସଓପି ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତିl

Headlinees 4- ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କଟକ ସ୍ଥିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଚଳିତବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର ୯୫.୩୩% ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ୩ ହଜାର ୮୨ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ୫ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ୩୦୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ୨୫୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Headlines 5-  ଆଗାମୀ ୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଳାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ। ଆଉ ତାତିରୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରୀ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରୀ କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଳାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Headlines 6- ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ୮ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ । ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରାତି ଅଧରେ ଡକାୟତ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଲୁଟିନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମିରିଗାନଗୁଡ଼ା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୋନୀର ଏସ. ଗୋବିନ୍ଦା ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୭ରୁ ୮ଜଣ ଅଜଣା ମୁଖାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ । 

Headlines 7- ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ । କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ଡିଆରଜିର ୩ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଓ ଦମନ ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ ଆଇଇଡି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା । ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କୃଷ୍ଣ କୋମରା, ବସ୍ତର ଫାଇଟର୍ସ, ସୁଖରାମ ବଟ୍ଟୀ, ଡିଆରଜି ପ୍ରଭାରୀ ଟିଆଇ, ପରମାନନ୍ଦ କୋମରା ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଛୋଟେବେଠିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଙ୍କର-ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାବଳ ବାରୁଦ ସୁଡଙ୍ଗକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଥିଲା ।

Headlines- 8 ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଏଟିଏଫ୍ ର ଦରର ପ୍ରଭାବ ଏଭିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦୈନିକ ଉଡାଣରେ କାଟଛାଟ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦୈନିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ ମିଶି ୧,୧୦୦ ଉଡାଣ କରୁଛି। 

Headlines 9- ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମସିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ ବାହାରେ ରଖିବା ଆବେଦନକୁ ଝଟକା । ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଭୋଟ୍ ଗଣତିକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ଦାବିକୁ କୋର୍ଟ୍ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସର୍କୁଲାର ଲାଗୁ ହେବ । କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର ଚୟନ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

Headlines 10- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃମତଦାନ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ଚବିଶ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଡାୟମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଓ ମଗରହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପୁନଃମତଦାନ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। କିଛି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ ଉପରେ ଟେପ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ShaktiShree App
ShaktiShree App: ଆସିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ଆପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ବ
Jitu Munda Case
Jitu Munda Case: କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବା ଘଟଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠ
Mahanadi Water Dispute
Mahanadi Water Dispute: ମହାନଦୀରେ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରବାହ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ, ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Bargi Cruise Tragedy
Bargi Cruise Tragedy: ଜବଲପୁର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା, ଏତେ ଖୋଜିଲା ପ