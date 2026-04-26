Top 10 News Headlines: ମୋଦୀ କହିଲେ ମନ କି ବାତ୍...ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3193731
Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

Headlines 1- ଇଞ୍ଜେକସେନ ଦେବା ପରେ ପରେ ଚାଲିଗଲା ବାଳକର ଜୀବନ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାସୁଦେବପୁର CHCରେ । ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମେଳକ ସାହିର ଦେବକାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁଅ ମୁକେଶ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାରୁ ତାର ଗୋଡ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଡତାଳ PHC କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ବାସୁଦେବପୁର CHC ରେ ଦେଖାଇ ଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲେଖିଥିଲେ । ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ତିନିଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ଶିଶୁଟି ବାନ୍ତି କରିଥିଲା । ପରେ ହଠାତ୍ କି ଶିଶୁର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । 

Headlines 2- ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଘଟଣ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜୁରିକ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଜରୁରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ୬ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବା ସହ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବିମାନର ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ବିମାନର ଉଡାଣ ବାତିଲ କରି ଏହାର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। 

Headlines 3- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଯାଇଥିବାନିଷ୍ପତ୍ତିର କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 4- ରାଜ୍ୟର ଲାଗି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ। ଆଜି ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ଡିଗ୍ରି ରହୁଛି। ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆକ୍ତାମାକ୍ତା କରୁଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ ଡିଗ୍ରି ଉପରେ ରହୁଛି।

Headlines 5- ଟାୟାର କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟାୟାର କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପଦା ଜାମପାଲିରେ ଥିବା ଆଟିଟିୟୁଡ଼ ଏକଜିମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ ନାମକ ଏକ ଟାୟାରରୁ ତେଲ ବାହାର କରୁଥିବା କାରଖାନାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ସହ କୁତ୍ରା ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ତିନିଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

Headlines 6- ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଆରପିଏଫ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ପଞ୍ଜାବର ଜଲନ୍ଧରସ୍ଥିତ ହରଭଜନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଆପ୍ କର୍ମୀମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

Headlines 7- ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନର ହିଲଟନ ହୋଟେଲ ପୁଣିଥରେ ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ହୋଟେଲରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

Headlines 8- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ‘ମୋଦୀ ମନ କି ବାତ’ ଜରିଆରେ  ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଇ ମାସ ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ।  ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।  ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ।  ବୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

Headlines 9- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭିଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁରା ଷ୍ଟେଟ ହାଇଓେ୍ବରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ବାଇକରେ ଥିବା ୪ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା । ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ହସପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ମେହନ୍ଦ୍ର ଗାଁକୁ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ୪ ସାଙ୍ଗ ହସଖୁସିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାଇୱେର ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସ୍ ବାଇକକୁ ୫ କିମି ଯାଏଁ ଘୋଷାଡି ଦେଇଥିଲା ।

Headlines 10- କଲମ୍ବିଆର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ପୁଣି ଥରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ‘ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଉକା ଅଞ୍ଚଳର କାଜିବିଓ ଅଞ୍ଚଳର ପାନାମେରିକାନ୍ ହାଇୱେରେ ବସରେ ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

