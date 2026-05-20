Top 10 News Headlines: ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 20, 2026, 10:02 PM IST

Headlines 1- ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିଟି ମୂଳତଃ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଶୋଧନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ବିଦ୍ୟମାନ ନୀତିର ଧାରା-୩ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀର୍ଷକ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ "ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇପିପି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର" ଶୀର୍ଷକରେ ଅଛି, ତାହାକୁ "ପ୍ରସ୍ତାବିତ" ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଶୀର୍ଷକରେ ଏବେ "ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇପିପି ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର" ଲେଖାଯିବ।

Headlines 2-ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କ୍ୟୁରେଟର ସେବା ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କ୍ୟୁରେଟର ସେବାର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ "ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କ୍ୟୁରେଟର ସେବା (ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ନିୟମ, ୨୦୨୬" ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

Headlines 3-୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦଳ ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ଦଳରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଏବଂ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ତାଲିମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା।

Headlines 4- କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ । ୭ଟି ବିଭାଗର ୧୦ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ଆଇନ ବିଭାଗର ୩୫୮ଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଲ’ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସିଭିଲ୍‌ କୋର୍ଟ ଅଣ-ନ୍ୟାୟିକ କର୍ମଚାରୀ ସେବା ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । HC ଓ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସେବାକୁ ନିୟମିତକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଣାଯାଇଛି ।

Headlines 5- ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ । ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ଟିପିଲା ତାପମାତ୍ରା । ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାରଦ ତାପମାତ୍ରା ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି । ଆଜି ୨୨ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ।  ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ତତଲା ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ପାରଦ ।

Headlines 6- ପୁରୀରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା । ଦିନ ଦ୍ବିପହରେ ପୁରୀରେ ଆତଙ୍କ । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ୩ଜଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଛୁରାମାଡ଼ । ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ପ୍ରାଚୀ ଛକ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ । ଛୁରୀମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ରମେଶ ପ୍ରଧାନ, ଗୁଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନ, ନୀତୀଶ ବେହେରା । ରମେଶ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଡ଼ୁ ଓ ନୀତୀଶ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ବେଳେ ଲାଇଟ ହାଉସ ନିକଟରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକାଟି ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 7-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଲାଲଆତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଡ଼ା ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଚାରିପଟୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଗୁରୁବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Headlines 8- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବେ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତରୁ ମେଲୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସେଲଫି ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରଲ ହେଉଛି । ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଲୋଡି ଚକୋଲେଟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ମେଲୋନି ଖୁସି ଖୁସି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 

Headlines 9- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ରୁଟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମେତ ପ୍ରଶାସନର ଅପରେସନ ପରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ରୁଟରେ ଯାତାୟତ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡର ମୁନକାଟିୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ SDRF ଦଳ ।

Headlines 10-ସିବିଆଇର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସେନା କର୍ଣ୍ଣେଲ ହିମାଂଶୁ ବାଲିଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କୋଲକତା ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ସର ଆର୍ମି ଅର୍ଡିନାନ୍ସ କୋରରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ହିମାଂଶୁ ବାଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କାନପୁରର ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ‘ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍’କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

