Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 News Headlines: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:59 PM IST

Odisha Weather: ୧୫ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆର୍ଲଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା । ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହେବା ସହ ହୀରାକୁଦ ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ୩୯.୯ ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲା ୩୮.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର ୩୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।

Congress MLA Dasarathi Gamang: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗୋକୁ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା PCC ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ବେହାକୁ ନୋଟିସ୍। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ବେହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ କମନ୍‌ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଆମର ୧୪ ବିଧାୟକ ଏକ ଅଛୁ।

BJP MLA At Paradeep: ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୋମବାର ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍‌ଣ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ଏଥି ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ବ‌ିରୋଧୀ ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶନିବାର-ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏରେ ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରେ ଥିବା ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

Odisha BJD: କାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଠିକ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବିଜେଡିର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନ୍‌ସ୍ପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଘୂରିବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏନେଇ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ବ ସଙ୍କଟରେ । ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ବାଳ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Nepal Road Accident: ନେପାଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏଠାରେ ଏକ ଘାଟିକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ନେପାଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Govt Restrictions: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ LPG ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା  ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏବେ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ PNG ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।  ଘରେ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ  ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ।

Election Date Announced: ଦେଶର ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ୫ ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୪ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେହି ୪ ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ।

Nature Bazaar Fire: ଦିଲ୍ଲୀର ନେଚର ବଜାରରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦୋକାନ ଜଳିଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦୋକାନ କରିଥିବା କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ବଡ଼ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ବଜାରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା।

Dubai Kuwait Explosion: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ୧୬ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଶାଣିତ କରୁଛି । ରବିବାର ଦୁବାଇର ମାରିନା ଏବଂ ସୁଫୋହ ସହ ୟୁଏଇର ଫୁଜୈରାହ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ସେପଟେ କୁଏତ ବିମାବନ୍ଦର ଉପରେ ଶତାଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫୁଜୈରାହ ଆକାଶ ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଜୋର୍ଡାନ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

War At Sea: ସମୁଦ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ। ୧୫ ଦିନରେ ୧୭ଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଜଳୁଛି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଇଛି ।  ବ୍ରିଟେନର ମାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୧୭ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।  ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ , ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଓମାନ ଗଲ୍ଫରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ।  ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ “ସଂକଟଜନକ” ସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Rashmita Sahoo

