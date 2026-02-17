Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3112823
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛି ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ଓ ଅପରାହ୍ଣର ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛି ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ଓ ଅପରାହ୍ଣର ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:12 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛି ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ଓ ଅପରାହ୍ଣର ବଡ଼ ଖବର

Jammu Kashmir News: ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ସଫଳତାର ସହ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କଠୁଆ ଓ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି।

Plus Two Exam: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪ଲକ୍ଷ ୧ହଜାର ୬୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏଥିରେ ରେଗୁଲାରରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୬ ହଜାର ୫୩୫ ଓ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାରରେ ୨୫ ହଜାର ୮୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୨୧୧ଟି ପରୀକ୍ଷା ହବ୍‌କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋଟ ୧୩୬୪ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । 

Sana Mahakud Reaction: ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ । ‘ମୁଁ ନବୀନ କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନାହିଁ’
କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ରାଗ ଜାଣିନାହିଁ କହିଲେ ସନାତନ । ‘ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ କଥା କହିବାରୁ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି’ । ‘ବିଜେଡିରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ କି ସୁଖୀ ନାହିଁ’ । ନିଲମ୍ବନ ନ୍ୟାୟ କି ଅନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ମହାକୁଡ଼।

Add Zee News as a Preferred Source

So Cause Notice: ବାଲିଗୁଡ଼ା DFO ଘନଶ୍ୟାମ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍‌ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି। ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ନୋଟିସ୍‌ର ଜବାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ବେଲଘର ହାତୀର ମୃତଦେହ କେସିଙ୍ଗାରୁ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ନୋଟିସ୍‌ ମିଳିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇ ନ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ । DFO ଭାବେ ୯ ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ଚକିତ। 

Amit Shah Visit: ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହ । ଦୁଇଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଶାହ। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଯାଇ CRPF ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ନକ୍ସଲ ଦମନ ଓ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଅମିତ୍ ଶାହ।

Salim Khan Hospitalized: ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ତଥା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପିତା ସଲିମ ଖାନ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାପାରାଜି ବିରାଲ ଭୟାନି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ, ସେ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କ୍ଲିପର କ୍ୟାପସନରେ କହିଥିଲେ, ସଲିମ ଖାନ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।

Donald Trump Reaction:  ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଦଲିଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

AI Impact Summit: ଭାରତର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ AI-ସକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଜିଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ "ଭାରତରେ AI ର ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା" ଶୀର୍ଷକ ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। 

IMD Update: ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ ୧୭, ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ତାରିଖରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମୀ ବିସ୍ତାର ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ଏବଂ ୧୮, ୨୦୨୬ ରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Imran Khan Treatment: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ କପିଲ ଦେବ ଏବଂ ଗାଭାସ୍କର । ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ୧୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ । ଜେଲରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଅପିଲ । ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

Also Read: Shukra Nakshatra Gochar: ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଶୁକ୍ର...୫ ରାଶି ଉପରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଧନ ବର୍ଷା

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Pakistan Government
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, କାହିଁକି ପଢନ୍ତୁ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲୁଛି ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ଓ ଅପରାହ୍ଣର ବଡ଼
india us trade deal
India US Trade Deal: ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଭାରତ...ଜାଣନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ
ChinaOil Import
China Oil Import: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଋଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବଢାଇଲା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର
Odisha news
Odisha News: ଏବର୍ଷ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା