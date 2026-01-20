Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୯ଟି ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Population Census: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା । ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୬ରୁ ମେ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଘର ଗଣନା । ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
Vice President Odisha Visit: ଚଳିତ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧା କଟକ ଯିବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରି ରାଜଭବନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
Dolphins Counting: ଚିଲିକାରେ ଆଜିଠୁ ଡଲ୍ଫିନ୍ ଗଣନା । ୩ ଦିନ ଧରି ବନ ବିଭାଗ ଗଣିବ ବିରଳ ଡଲଫିନ । ଚିଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ, ତାହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଲୁଗାଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ସାତପଡା ରେଞ୍ଜର ୮ ଟି ଟିମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଡଲଫିନ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ ୧୮ ଟି ଟିମ୍ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଟିମ୍ ରେ ୮ରୁ ୧୦ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଗଣନାକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
1 Number Hata: ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧ ନଂ ହାଟ । ସଫେଇ କାମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟ । ହାଟ ଭିତର ଓ ବାହର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ BMC ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୧ ନଂ ହାଟରେ ଘଟିଥିଲା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୪୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
Republic Day 2026: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୭୭ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।
Sri Jagannath AI Video: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଭଳି Artificial Intelligence ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି 'vishvrajcreation' ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
Nitin Nabin: ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଂଗଠନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା
ଜନସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର ଭାବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଜପେୟୀ, ଆଡଭାନୀ, ଯୋଶୀ, ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ
‘ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି’। ‘ମୁଁ ଆଜି ବି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ନିତିନ ନବୀନ ମୋ ବସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦୀ ।
ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ବିଜେପିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ବ ନୁହେଁ’ NDAର ସାଥି ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦୀ।
Mass Death: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସାରସୱାର କୌଶିକ ବିହାର କଲୋନିରେ ଏକ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ଦଳ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ମାମଲାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମୃତଦେହରେ ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲା ଅଛନ୍ତି।
Greater Noida Tragedy: ସୋମବାର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ନୋଏଡାର। ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଏକ ପାଣିଭର୍ତ୍ତି ଗଭୀର ଖାତରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଜି ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଏଡ଼ା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଇଓ ଏମ୍ ଲୋକେଶଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଏହି ୨୦୦୫ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଲୋକେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଏଡ଼ା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
Saina Nehwal Retirement: ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜୟୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସାଇନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସାଇନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲିଟ୍ ସ୍ତରର ଖେଳର ଦାବିକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ୨୦୧୨ ଲଣ୍ଡନ୍ ଓଲିମ୍ପିକ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସାଇନା ୨୦୨୩ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
