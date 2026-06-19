Headlines 1- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ନଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମଡି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଲୋକଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନଯିବା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Headlines 2- ବଢ଼ିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା । ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଗତଶିକ୍ଷା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ନାମଲେଖା ତଥ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧ ହଜାର ୨୧୬, ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ୪ ହଜାର ୬୮୪, ଏଡେଡ୍-୪୮୮ ବର୍ଗର କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ୩ ହଜାର ୪୧୬ ଏବଂ ଏଡେଡ୍-୬୬୨ ବର୍ଗର କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ହଜାର ୫୬ ଟି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 3- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ୍। ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ, ୫ଦିନରେ ୧୧ ଗିରଫ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ୧୧ ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ ,ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ଅଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ।
Headlines 4- ଭତ୍ତା ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଗରମ ! । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭତ୍ତା ନମିଳିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ଗରିବଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାନା ଚଳିବନି । ରାଜ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଗତ ୩ ମାସ ହେବ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Headlines 5-ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚାମେଲି ଓଝା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ ନେଇଛି। ଚାମେଲି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତାତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ପହଂଚିଛି। ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୁବନେଶ୍ବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଚାମେଲିଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଅତନୁ ଗୋଟି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଚାମେଲି।
Headlines 6-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ପରେ ବିଜେପି ଏବେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ଦଳ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆରଏସଏସ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି।
Headlines 7- ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଓ ଭୟଙ୍କର ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ପଶି କେତେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠିକଣା ଉପରେ ଘନ ଘନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସେଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
Headlines 8- କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିବା ମେକେଦାତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଛନ୍ତି । ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭିସିକେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 9- ପଞ୍ଚକୁଲା ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରାୟ ୭୯.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାମ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଥିବା ନିଗମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଅଧିକାରୀ, ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ଗିରଫ ହେବାରେ ହରିୟାଣାର ପ୍ରଥମ ଆଇଏଏସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସିବିଆଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ କରନାଲରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରିଛି।
Headlines 10- ଗୁରୁବାର-ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଫଳରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସହ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଲେବାନନର ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ଏଜେନ୍ସି (NNA)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ନବାତିୟେହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ।