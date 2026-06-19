Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Headlines: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କାଲି ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Top 10 News Headlines: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କାଲି ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:47 PM IST
Top 10 News Headlines: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କାଲି ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କାଲି ଆସିବେ ପ୍ର
Top 10 News Headlines4 min ago
2
ODI World Cup 202728 min ago
3
Mantra Muugdha1 hr ago
4
free bus service1 hr ago
5
Odisha news1 hr ago