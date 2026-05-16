Top 10 News Headlines: ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ବଢିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ଜଗତସିଂହପୁର କାଠିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା । ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରୀ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ । ବିହାରରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୁପାରି କିଲର ସହ ମିଶି କରିଥିଲା ହତ୍ୟା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା । କାଠିଆପଡ଼ା ଗାଁର ସସ୍ମିତା ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ପୁଲିସ ସୁପାରୀ କିଲର ଲଲୁ କୁମାର ଓରଫ ଲାଲୁ ଯାଦବକୁ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
Headlines 2- ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆଇଓସିଏଲ ଓ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଓସିଏଲ ସିଜିଏମ କମଲ ସିଲ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ସୁଧାର ଆସିଲାଣି। ସମସ୍ତ ଟାଙ୍କିକୁ କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇଛି।
Headlines 3- ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିଖିଲ ହାଡପାକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର ଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା ଅଶାନ୍ତ । ରାୟଗଡା ପୋଲିସ ଆଜି ନିଜର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛି ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
Headlines 4- ଇକୋର୍ଟରେ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ସମୟ ଲୋଡ଼ାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅସନ୍ତୋଷବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏ ସଂପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 5- ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୨ପଇସା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡିଲକ୍ସ, ଏସି ଡିଲକ୍ସ ଓ ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୪ରୁ ୬ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିମି ପିଛା ୮୮ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୯୦ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୯୨ ପଇସାରୁ ୯୪ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Headlines 6- ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ ନକଲେ ଦେଶର ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳ ବଦଳିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ସେ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଛି । ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଇସଲାମବାଦ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଶରଣ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରେ, ତେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କି ଭୂଗୋଳରେ ରହିବ କି ଇତିହାସର ଅଂଶ ହେବ ।
Headlines 7: ଟପ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ଅବୁ ବିଲାଲ ଅଲ-ମିନୁକି ନିହତ । ଆମେରିକା ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ସେନାର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ନମ୍ୱର ୨ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଇଏସଆଇଏସ ଅବୁ ବିଲାଲ୍ ମିନୁକି । ଏହି ଅପରେସନ୍ ସହଜ ନଥିଲା । ଆଫ୍ରିକାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ISIS କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ ଅବୁ-ବିଲାଲ ଅଲ-ମିନୁକି ।
Headlines 8- IAS ଅଫିସର ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ!। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇଏଏସ ପଦ୍ମା ଜୈସୱାଲ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦ ବର୍ଷ ତଳର ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ୨୦୦୩ ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସର ପଦ୍ମା ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ-ଗୋଆ-ମିଜୋରାମ-କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୟାଡରର ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୦୦୭-୦୮ ମସିହାର ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲାରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
Headlines 9- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ୱାଶିଂଟନରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବାନନ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ଆଉ ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ରବିବାରରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରାମର ସମୟ ସୀମାକୁ ବଢାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ହିଂସାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଜିବା ।
Headlines 10 -ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିବା ହନ୍ତା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲାଗିନି । ଏହି ଭାଇରସ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଏହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟଘେରରେ ରହିଛି । MV Hondius ନାମକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜରେ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୧୧ ଜଣ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ଏବେ ବିଶ୍ଵ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ହୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ।
