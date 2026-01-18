Top 10 News Headlines: ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି...ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:01 PM IST

Subhadra Scheme: ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଏକା ଥରକେ ୨ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୨୨ ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଖୁସିର କଥା ଯେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବି ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଏନେଇ ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ସୂଚନାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ।ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ।

Mahanadi Dispute: ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ୩୧ ଓ ୧ ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି । ୨୩ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିସଦସ୍ୟମାନେ ଜାନୁଆରି ୩୧ରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ମହାନଦୀର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋସ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। 

Road Accident: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ମଥୁରାପୁର ନିକଟରେ ଚାଲିଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ବୋଲେରୋ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ  ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଦୁହେଁ ହେଲେ ଜଡିପଦା ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନ୍ତ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ମହାନ୍ତ।

BJP Government: ବିଜେପି ସରକାରରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା
୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି' । ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀ ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ । 

Hirakud Dam: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ପୂରା ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମକୁ ଆଜି ୩୮ଟି ଟିମ୍ କଭର କରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୧ଟି ସେକ୍ଟର ହିରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଗଡ଼ ଯାଏଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦଇେଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ। 

Bhubaneswar Patha Utsav: ଆଜି ଜାଗମରାରେ ପଥୋଉତ୍ସବର ଦ୍ବିତୀୟ ସଂସ୍କାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ  ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ନାଚଗୀତରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ବାସୀ।  

Bhubaneswar Railway: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ । ମଦ ନିଶାରେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଅଟକାଇ ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍‌ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳ ଧାରଣାରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଫାଳିକିଆ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଏଭଳି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ RPF ଓ GRP ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ମଦ୍ୟପ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

PM Modi: ଆସାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ । ଦୁଇ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ । ସାଧାରଣସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦୀ।  ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ କଥା ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 

Indigo Flight: ଶନିବାର ଦିନ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ୨୨ କୋଟି ର ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ୟାପକ ଉଡ଼ାଣ ବାଧା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩ ରୁ ୫, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ, ୨,୫୦୭ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧,୮୫୨ ଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୩୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏବେ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

Australia Tour India Women: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବ । ଦଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲିଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭାରତୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୧୯ରେ ଖେଳିଥିଲେ । WPL ୨୦୨୬ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳରେ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

