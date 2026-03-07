Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତାକାଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Subhadra Scheme: ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ମୋଟ ୧ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୬୬୭ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ କୋଟି ୨ଲକ୍ଷ ୧୨ହଜାର ୬୬୫ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
Odisha Weather: ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା । ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି । ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।
No Oil Shortage: ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ମହଜୁଦ ଅଛି । ପାନିକ ହୋଇ ଅଧିକ କିଣି ଘରେ ହୋର୍ଡିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଖବର ପରିବେଷଣ ହେଉଛି । ଛାନିଆ ନହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଗାଡି ନେଇ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ । ବ୍ୟାରେଲରେ ନେଇ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ।
Viglance Raid: ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୟ । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବାବୁ ପଡୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିସ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଡିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ । ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵର, ଚୌଦ୍ଵାର, ବାଙ୍କୀ ସମେତ ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ ।
Khordha Bomb Blast: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ଫୁଟିଲା ବୋମା । ପଦନପୁର ଛକରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯାତ୍ରା ଦେଖାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗୁରୁତର ନାବାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Bhubaneswar Road Accident: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ପିଟିଦେଲା ହାଇୱା, ଚାଲିଗଲା ୩ ଜୀବନ। ପାହାଳ ଥାନା ଅନନ୍ତପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ହାଇୱା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
Input Sabsidy: ଆସନ୍ତା ମେ ମାସରୁ ରବି ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। ମେ ୧ ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, PACS/LAMPS/ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨୩୬୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର "କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା" ଅଧୀନରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ୭୩୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେବଳ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
TV Trp Data: ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକର TRP ଉପରେ ରୋକ୍ । ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମିଳିବନି TRP ଡାଟା । ଯୁଦ୍ଧ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଖବର ପରିବେଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ଟିଭି ରେଟିଂ ବା TRP ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଅଡିଆନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାଉନସିଲ- ବା BARCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଆଗାମୀ ୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ରେଟିଂ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
LPG Price Hike: ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡି଼ଛି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ -ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍। ନୂଆଦର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ବାଣିଜ୍ୟକ ଓ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍(କମରସିଆଲ୍) ରେଟ୍-ରେ ଦର ବଢିଛି। ଘରୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ୧୪.୨ କିଲୋ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟକ ଗ୍ୟାସ୍ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ସିଲିଣ୍ତର ପିଛା ୧୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୮୩୫ ଟଙ୍କାରୁ ୯୧୩ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ୮୫୨.୫୦ ପଇସାରୁ ୯୧୨.୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି, କୋଲକାତାରେ, ମୂଲ୍ୟ ୮୮୯ ରୁ ୯୩୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
Iran Apologizes: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଇରାନ । ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏବେ ଇରାନ ତାର ରଣନୀତି ବଦଳାଇବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ କହିଛନ୍ତି, "ସେପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ନ ହେଲେ ତେହରାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ ।"
