Top 10 News Headlines: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର
Top 10 News Headlines: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines; ସକାଳ ସମୟର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:10 AM IST

Top 10 News Headlines: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Odisha Panipaga: ରାଜ୍ୟର ପିଛା ଛାଡୁନି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ। ୧୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । 

Srimandira Management Committee: ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି। ଏହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କମିଟି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରୁନି। ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜି ପାରୁନାହିଁ।

MBBS Fees Hike: ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମେଡିକାଲ ପାଠପଢା। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମ୍‌ବିବିଏସ୍‌ ପଢିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କି ପିଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ତିନୋଟି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯଥା ହାଇଟେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କଟକ ଓ ହାଇଟେକ୍ ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଫି ବଢିଛି । 

Bhubaneswar To Jharsuguda Flight Service: ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାର୍‌ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ଏକ ୭୬ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଭିଜିଏଫ୍ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 

EC Pressmeet Today: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ସହ ନିର୍ବାଚନ ଅପଡେଟ୍‌ ସେୟାର୍ କରିପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ସୂଚନା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ‘ଭୋଟ ଚୋରି ’ ଅଭିଯୋଗର ବି ଜବାବ ଦେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

Bjp Parliamentary Board Meeting:ସେପଟେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ । NDA ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। 

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଖଣ୍ଡତାର ଏକ ସାହସିକ ଦାବି ଭାବରେ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ସାସାରାମରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ କଥିତ ଭୋଟରଙ୍କ ମତାଧିକାର ହରଣ ଏବଂ ରୀତିମତ ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ୧୬ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ଦେଶର ବିବେକକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି - ବିହାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଅସନ୍ତୋଷର ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

Pakistan Flood Update: ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟାର ବୀଭିଷିକା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଥିରେ ୩ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଲଗାତର ମୂଷଳ ଧାରାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷକରି ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସ୍ବାତ୍, ବର୍ଣ୍ଣର, ସାଙ୍ଗଲା, ମାନସେହରା, ବାଟାଗ୍ରାମ ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ମାରାତ୍ମକ ରହିଛି । ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୪୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Shubhanshu Shukla Return: ନାସାର ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନ୍ ସମାପ୍ତ କରି ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଢୋଲ ଏବଂ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ଗଗନଯାନ ମିଶନ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଆଉ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଲକୃଷ୍ଣନ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। 

Youtuber Jyoti Malhotra: ଗତ କିଛିମାସ ତଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ମେ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ପରେ ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ପୁଲିସ ଚାର୍ଜସିଟରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ । ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତି ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ।

Rashmita Sahoo

