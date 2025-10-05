Advertisement
Top 10 News Headlines: କଟକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନଯାକର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:23 PM IST

Top 10 News Headlines: କଟକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Cuttack News: ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ । କଟକ ସହରରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା । ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଜାରି । ହ୍ବାଟ୍‌ସ ଆପ୍, ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌, ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌, ସ୍ନାପ୍‌ଚାଟ୍ ଆଦି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ
ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାତିଲ୍ ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । 

Odisha CM On Cuttack Issue: କଟକ ଘଟଣାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍‌ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ସହରର ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ ।

Cuttack News: କଟକ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। କଟକରେ ଏଭଳି କେବେ ହୋଇ ନଥିଲା, ଏହା ଭାଇଚାରାର ସହର । ପୂଜାପାର୍ବଣରେ ସମସ୍ତେ ଏକକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘଟିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ମେୟର । 

Khordha News: ବରୁଣେଇରେ ବାର୍‌ହା ଆତଙ୍କ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇ ଫସିଲା ପୋଲିସ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସର ପତ୍ତା ମିଳୁନି ।  ବାର୍‌ହା ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଳକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବନ, ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌ ସହ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ । 

Odisha Crime News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରୁ ଚମ୍ପଟ । ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପଟ । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଏତଲା । 

SI Exam Update: ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ରାଜ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ । ଜୁନ ୨୦୨୪ ପରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି ସେନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଛି । ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା କେଲେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ଆକ୍ସନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

Darjeeling Heavy Rain Fall: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ଭୂସ୍କଳନ। ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଭୂସ୍ଖଳରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଧସିଗଲା ଲୁହା ନିର୍ମିତ ଡୁଡିଆ ବ୍ରିଜ। ବ୍ରିଜ ଧସି ଅତି କମରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାତିସାରା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ପଶ୍ଚିମବଂଗର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦାର୍ଜିଲିଂର ମିରିକ ଏବଂ ସୁଖିଆ ଅଂଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନରୁ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। 

Cougf Syrup Case: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଫ ସିରପ୍ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାର ଥିଲେ। ତେବ ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାର କାଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କଫ ସିରପ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାର ପରସିଆର ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗିରଫ କରିଛି।

Bihar Election 2025: ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମଧ୍ୟ  ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ବିହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି। 

Trump Putin Discussion: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ, ୟୁକ୍ରେନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେ ହମାସକୁ ନିରନ୍ତର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଳମ୍ବ କଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ସେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବେ।

