Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Headlines: ଏଡିଇଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି...ଜବତ ହେଲା ୩୨ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ୨ଟି ଫାର୍ମହାଉସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଏଡିଇଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି...ଜବତ ହେଲା ୩୨ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ୨ଟି ଫାର୍ମହାଉସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:06 PM IST
Top 10 News Headlines: ଏଡିଇଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି...ଜବତ ହେଲା ୩୨ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ୨ଟି ଫାର୍ମହାଉସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ଏଡିଇଙ୍କ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି...ଜବତ ହେଲା ୩୨ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଓ ୨ଟି ଫାର୍
Top 10 News Headlines2 min ago
2
OAS reshuffle1 hr ago
3
Zee Entertainment2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
OTT releases3 hrs ago