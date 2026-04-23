Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୯୧.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Headlines 1- ଆହୁରି ୪ ଦିନ ପ୍ରବଳ ତାତି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୪ରୁ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ବି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ୩ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ହିଟ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Headlines 2- ଭିସୁଟରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ। ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସିନିଅରମାନ ରାଗିଂ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଜଣକୁ ୧୦ ହଜାର ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନେ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ ଓ ଫେକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Headlines 3- ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିତରଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ୨୯ତମ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଗତକାଲି ପୃଥକ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିସ୍କମ୍ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
Headlines 4- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ଓ ଦଇତାପତି ସେବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
Headlines 5- ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଗୁଡିକୁ ୨ କିମ୍ବା ୩ ଦିନ ଧରି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ କାରଣରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପୂରା ରାଜ୍ୟରେ ୨୭ ଏପ୍ରିଲରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳିନ ଛୁଟି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
Headlines 6- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ୧୫୨ ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ୯୧.୪୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ହିଂସା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି ୩.୬ କୋଟି ଭୋଟର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ।
Headlines 7- ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ନୌସେନା ଏବଂ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ହର୍ମୁଜରେ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ କରି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନ ଅନେକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଜବତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଇରାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଏହି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଜବତ କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି।
Headlines 8- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର SOP କରାଯାଇଛି । ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏସଓପି (SOP) ଜାରି ହୋଇଛି l ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ/SP/ମ୍ୟୁନିସପାଲ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ।
Headlines 9- ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ । ଚଳିତ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଧୀର ଭଲିବଲ ଖେଳି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଛାଡିବା ପାଇଁ ୨ କୋଟି ମଗାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ସୁଧୀରଙ୍କୁ କିପରି ପିଟା ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖାଯିବା ସହ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଭିଡିଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ।
Headlines 10- ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୩ଟା ଯାଏଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରଣ ରହିଛି । ବାରଣ ଥିବା ସମୟରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସରକାରୀ ହେଉ ଅବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସବୁଠାରେ କଟକଣା ସମାନ ।
