Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 01, 2026, 04:16 PM IST

Top 10 News Headlines: ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Youtuber Rahul Maharana: ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗରଙ୍କୁ ହାଣି ହାଣି ହତ୍ୟା। ରସୁଲଗଡ଼ ନିକଟ ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରାହୁଲ ମହାରଣା। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୧୫ରେ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ଯାଇଥିଲା। ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ସ୍ଥାନନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

Rahul Maharana Death Update: ରାଜଧାନୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ସହ ୩ ଗିରଫ । ଜଣେ ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କର ୨ ପୁତୁରାକୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ । ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନା ରସୁଲଗଡ଼ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ । ମଦ୍ୟପାନ ଓ ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ।

Dahivada Day: ଦହିବରା ଦିବସକୁ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ ଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଟକିଆ ମାନେ । ସାରାବିଶ୍ବ ଦରବାରେ କଟକର ଦହିବରାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପ୍ୟାଭିଲନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ନିଆରା ଦହିବରା ଦିବସ । କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ବାବୁଲା, ରଘୁ, ତ୍ରିନାଥ, ପ୍ରତାପ ଦହିବରା ସମେତ ମିଲେଟ୍ ଦହିବରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ।

Prabhat Biswal: ମିଡ୍‌ ନାଇଟ୍‌ ଅପରେସନ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ। ସେଦିନ ରାତି ଓ ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନ ଘଟଣାବଳୀ କଥା କହିଲେ।‘ମୋତେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଘରକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ’, ‘ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସାରଦା ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ରାଜୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, ସେଦିନ କିଏ କାହାକୁ କଣ କହିଥିଲେ ତାହାର ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି’। ସ୍ବର୍ଗତଃ ପ୍ୟାରୀ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ। 

Maoist Lay Down: ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର୍ ୧୫ ମାଓବାଦୀ । ମାଓନେତା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ BBM ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ.. ୩ଟି ଏକେ-୪୭, ୨ଟି ଇନ୍‌ସାସ୍‌, ୨ଟି ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଆର୍ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗୁଳି ଜବତ। 

Chaos In Pakistan: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଇ କୋଲାଚିରୁ ସୁଲତାନାବାଦକୁ ଯିବା ଉଭୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।

Dubai Air Port: ଇରାନ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରେ ସାଇରନ ବାଜୁଛି। ଏଲାଟରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ ଦେଖାଯାଇଛି।ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି।ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର୍ କରିଛି। କତାରର ଦୋହାରୁ ଦୁବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। 

Iran Israel War: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କତର, କୁଏତ, ବାହରିନ, ୟୁଏଇ ସମତେ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ବିମାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାକ, ୟୁଏଇ, ଜୋର୍ଡନ ଏବଂ ସିରିଆ ନିଜର ଏୟାରସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । 

Blast In Nagpur Factory: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ନାଗପୁରର କାଟୋଲ ତାଲୁକାରେ ଥିବା SBL କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଡେଟୋନେର ତିଆରି କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ ୧୫ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।

Ayatollah Ali Khamenei: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟୋତଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଇରାନ । ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଇରାନର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଖାମେନେଇ ସହିଦ ହେଲେ ବୋଲି କହିଛି ଇରାନ । ଏପଟେ ଇରାନରେ ୪୦ ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜବାବରେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବେସ୍ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ।

