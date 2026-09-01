Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Baitarani River: ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏହା ବୈତରଣୀର ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା ସ୍ତର ୯.୪୫ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୯.୮୩ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡ଼ିହ ବ୍ୟାରେଜର ୯ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
2.Nandankanan: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଘଟଣ। ଚିତାବାଘକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ପଞ୍ଝା ମାରିଛି ବାଘ। ଖୁଆଡ଼ ଭିତରୁ ଚିତାବାଘ ପଞ୍ଝା ମାରିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆହତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଚିତାବାଘ ଖୁଆଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି।
3.Cough syrup Seized: ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଭାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୬ ବୋତଲ କଫ୍ ସିରଫ ଓ ନିଶା ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନଭାପଡ଼ାର କୁଞ୍ଜ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜବତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ସ ଓ ଏହାର କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି।
4.Odisha Police: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ OPS (S)ର Superintendent of Police (Super Time Scale) ଗ୍ରେଡ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦର ବେତନ ସ୍କେଲ୍ ₹78,800ରୁ ₹2,09,100 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପଦୋନ୍ନତି ପରେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ୧୦ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ରଣଜିତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳ, ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ବେହୁରା, ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ସିସିର କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି।
5.NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ହୋଇଥିବା FIRକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୪୨ ଅଧୀନରେ ଏହି FIRଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ FIR ରହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
6.Sugar Stock Limit: ଚିନିର କଳାବଜାରୀ, ମହଜୁଦଦାରୀ ଓ ଅନୁମାନଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ଡିଲରମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ସୀମାକୁ ଆହୁରି କମାଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଡିଲରମାନେ ସର୍ବାଧିକ ୨ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଚିନି ମହଜୁଦ ରଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ୪ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାରରେ ଚିନିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମହଜୁଦଦାରୀ ଓ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା।
7.Odisha Govt: ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଧାବୀ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ଏବଂ Ph.D ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ ରାଙ୍କ୍ରେ ଥିବା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ Ph.D ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶ ପଠାଇବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
8.Vigilance Raid: କୃଷି ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ କଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (PACS)ର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀପତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୫୬୭ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କଲ୍ଲା PACSରେ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟର, ଲେଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ରେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦାବି କରିଛି।
9.Srimandira: ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାହୁରେଖାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିକୁ ରେଖାପଞ୍ଚମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଗୁପ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଭାବେ ରାହୁରେଖାଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ନୀତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
10.India vs Afghanistan T20: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଫେରା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବୈଭବଙ୍କ ଚୟନକୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସାର ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।