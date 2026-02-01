Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Budget 2026: ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି।
2.Budget 2026: ବଜେଟରେ କର୍କଟ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଔଷଧ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। କର୍କଟ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସମେତ ସାତଟି ଗୁରୁତର ରୋଗର ଔଷଧ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଚମଡା ଜୋତା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମଦ୍ୟପଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ସେମାନେ ମହଙ୍ଗାମାଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମଦ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।
3.Education Union Budget 2026: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ମିଳିଛି , ବିଶେଷକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଗେମିଂ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
4.Budget 2026: ଚଳିତ ବଜେଟରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ବ ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୬'ରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଅନନ୍ୟ 'ଯୁବ ଶକ୍ତି' ଚାଳିତ ବଜେଟ୍ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ 'କର୍ତ୍ତବ୍ୟ' ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ 'ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ'ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହ ସମନ୍ବିତ କରିବା। ଏହି ବଜେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ୬ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, 'ଚାମ୍ପିଅନ୍' MSME ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସହର-ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ।
5.Turtle Trail Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ନେଇ କଇଁଛ ପଥ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ ବିକାଶ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି ସହ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
6.ITR Deadline: ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ସଂଶୋଧିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସଂପତ୍ତି ବିକ୍ରି ପାଇଁ NRIଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି TAN। ଏବେ PAN ଜରିଆରେ ନିଜ ସଂପତ୍ତି ବିକିପାରିବେ NRI।
7.Budget 2026: ବଜେଟକୁ ଐତିହାସିକ କହିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ୩ୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ନେଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ୨୦୪୭ ବିକଶିତ ଭାରତର ମଜଭୁତ ଆଧାର। ଏଥିରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ସଶକ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଝଲସୁଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅପାର ସୁଯୋଗର ରାଜପଥ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବପ୍ନକୁ ବଜେଟ୍ ପୂରଣ କରୁଛି।
8.Defence Budget: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୭.୮୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ମିଳିଲା ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟନ। ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ୨.୧୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି। ରାଫେଲ୍ ଫାଇଟର୍ ଜେଟ୍, ସବ୍ମେରାଇନ, UAV ପାଇଁ ଅଟକଳ।
9.Union Budget: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଛୋଟ ସହରର ୧୫ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ୧୦ ହଜାର ଗାଇଡ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ୧୨ ସପ୍ତାହର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। IIM ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ।
10.Women Empowerment: ମହିଳାଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଲେ ସୀତାରମଣ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଛାତ୍ରାବାସ। STEM ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଛାତ୍ରାବାସ। ଏଥିସହ She MARTS ନାମକ କମ୍ୟୁନିଟି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ଏହା ମହିଳାଙ୍କୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।