Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Priyanka Gandi: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି। ସୂଚନା ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।‘ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ମହିଳା ସମାବେଶକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ,ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରିବ କଂଗ୍ରେସ’।
2.Naveen Pattnaik: ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ ଏପରି କିଛି କହିଲେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା‘କିଏ ଚାହିଁଚି ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଓଡିଶା ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ କଣ ବାଛିଥିଲେ?। ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସିଏ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥ ଜଗିବ। ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ନେତା, ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା।
3.Health Minister: ଓମ୍ସାର ଦାବି ତର୍ଜମା ପାଇଁ ସଚିବସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୋ ସହ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସଚିବସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ଆଇନ ସଚିବ ଓ ଅର୍ଥ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘର ଦାବିକୁ ତର୍ଜମା କରି ରିପୋର୍ଟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ।
4.CS Anu Garg: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଜିଠୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଥିଲେ। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ୧୫ ଦଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଶହ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
5.Flight Services:ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ବିମାନ ଉଡାଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ତ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିରୋ ଭିଜିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା।
6.Puri News: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ନିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଓ ଜାନୁଆରୀ ୧ତାରିଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ୧୦ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହୋଇ ୧.୫୫ମିନିଟରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ୨.୪୦ରେ ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
7.Rain Alert: ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ରାଜଧାନୀରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ। ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଦିନ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ରହିଛି।
8.Odisha News:ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାସଗୃହ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଳା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି଼ର ହିତାଧିକାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି଼ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଘର। ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନରେ ଚିଲିକା କୂଳବର୍ତୀ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମପଂଚାୟତର ଅନେକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବହରା ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପୁର୍ନବାସ ପାଇଁ।
9.Vande Bharat Sleeper Train Route: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଲକାତା ଏବଂ ଗୌହାଟି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ହେବ, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଟ୍ ସହିତ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଭଡା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
10.Bhubaneswar:ଭୁବନେଶ୍ବର ନିକୋ ପାର୍କର ହେବ ନବ କଳେବର। ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ‘୩ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨ ଶହ କୋଟି କରି ମୋଟ୍ ୬ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ,ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ’।