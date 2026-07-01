Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.SI Exam: ପୋଲିସ SI ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। OUSSSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗତବର୍ଷର SI ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ CBI ଜାରି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
2.Tamilnadi Gas Tragedy: ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୪ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଚାକିରି ନାଁରେ ଶ୍ରମିକ ପଠାଉଥିବା ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ୬ଟି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତେଲକୋଇ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ, ସଦର, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ଘଟଗାଁ ଓ ବାଂଶପାଳ ଥାନାରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କଠୋର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
3.Ratha Yatra 2026; ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସେବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
4.Balianta Soumya ranjan Case: ବାଲିଅନ୍ତାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ମାମଲାର ତିନି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ବଡ଼ଜେନା, ସ୍କାଏଲାବ ପତି ଓ ବିସ୍ମୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ, ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି।
5.Oil Price:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (IOC, BPCL, HPCL) ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। ଯାହା ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମ ହେବାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।
6.Crud Oil: ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୨୦ ଡଲାରରୁ ଖସି ୭୦ରୁ ୭୩ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର କ୍ରୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮.୮୬ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ୧୫୭.୦୪ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଶସ୍ତା ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଆମଦାନି ବିଲ୍ କମିଛି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତଥାପି ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ।
7.VB-G RAM G: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜି ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ମନରେଗାର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସରକାର ମନରେଗା ଆଇନ, ୨୦୦୫କୁ ବାତିଲ କରି ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଆଇନ, VB-G RAM G (ବିକାଶ ଭାରତ - ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି - ଗ୍ରାମୀଣ) ସହିତ ବଦଳାଯାଇଛି।
8.Rain Record: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୌସୁମୀର ଦୁର୍ବଳ ଗତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଖରିଫ୍ ଫସଲ ବୁଣିବା, ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
9.Coaching Center building Collapsed: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୪ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
10.ICC T20I Batting Rankings: ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଈଶାନ କିଶନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।