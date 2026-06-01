Zee OdishaTop 10 News

Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:39 AM IST

1.Gas Cylinder Price Hike: ଆଜି, ଜୁନ୍ ୧ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପରେ, ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ₹୪୨ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଜିଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ₹୩୦୭୧.୫୦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ₹୩୧୧୩.୫୦ ରେ ମିଳିବ।  ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଦେଶରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୩୭୩ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ₹୯୯୩ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।

2.Cuttack: କଟକ ପ୍ରେସଛକ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୁରା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଜଳିପୋଡି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ହଠାତ୍ ମାଛ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାଛ ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ।

3.JEE Advanced 2026; ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୨୦୨୬ JEE ଆଡ୍‌ଭାନ୍ସଡ ରେଜଲ୍ଟ। IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନ୍‌ରୁ ଶୁଭମ କୁମାର ଟପ୍ପର। ୩୬୦ରୁ ୩୩୦ ନମ୍ବର ରଖି ଶୁଭମ ଟପ୍ପର। ମୋଟ୍ ୧.୭୯ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ୫୬,୮୮୦ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ।

4.India-Oman: ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଚୁକ୍ତିନାମା (CEPA) ସୋମବାର, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇରାନ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ବଜାର ଖୋଲିବ। ଏହା କେବଳ ଓମାନ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ $10.61 ବିଲିୟନରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

5.Myanmar: ମିଆଁମାରରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ୫୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୨୫ ଜଣ ମହିଳା ଥିବା ବେଳେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମିଆଁମାରରେ ଏକ ଖଣି ବିସ୍ଫୋରକ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଠାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଚୀନ ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନାମହକାମ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଙ୍ଗଟାଟ୍ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

6.Hidden Camera: ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରେସ ମିଟ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୁର୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଆରଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ୱାସ ରୁମ ରୁ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ପ୍ରେସମିଟ କରି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନୈକା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ବିଫଳ ହେବାପରେ ଏପରି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଅଭିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଅଧେଖାକୁ ଗତକାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଜିଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। 

7.Sundargarah: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ୨୬ ଗିରଫ। ହେମଗିରି ଥାନା ଟପରିଆ ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା। ନଗଦ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ୩୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ।

8.Elephant Attack: ଅଗୁଗୁଳ ମୂଷାପାପୁଲି ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ। ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳି ଦେଲା ହାତୀ।

9.RCB vs GT, IPL 2026 Final: ଆଜି ଆପିଏଲ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୧୮ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ବିଜୟଲାଭ କରିଛି । ଆଜି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ମଧ୍ୟରେ IPL 2026 ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB)ର ବୋଲରମାନେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନ୍ ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।

10. Veteran singer Death: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ବାସଭବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହା ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁରଙ୍କ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସୁମନ କଲ୍ୟାଣପୁର ୮୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସୁମନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁମଧୁର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି "ନା ନା କରତେ ପ୍ୟାର୍ ତୁମ୍ହି ସେ କର୍ ବୈଥେ," "ତୁମନେ ପୁକାରା ହମ୍ ଚଲେ ଆୟେ," ଏବଂ "ଆଜ୍ କଲ ତେରେ ମେରେ ପ୍ୟାର୍ କେ ଚର୍ଚ୍ଚା।"

