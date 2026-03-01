Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Advertisement
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:57 PM IST

1.Iran: ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଅପରେସନ ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ଇରାନ୍। ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ୍ ରିଭେଞ୍ଜ। ତେହେରାନରୁ ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ହେବ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି।

2.US-Iran Conflict: ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଇରାନର ହମ୍‌ଲା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ହମ୍‌ଲା। ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ହମ୍‌ଲା ନେଇ ଦାବି କଲା ଇରାନ।

3.Indian protest:ଇସ୍ରାଏଲ୍-ୟୁଏସ୍ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଖାମେନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାମେନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହିତ, ଲଦାଖ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି।

4.Maoist Operation: କନ୍ଧମାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ଶୁକ୍ରୁ। ମାଓମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଶୁକ୍ରୁକୁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ ଅପରେସନ୍। ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଥର୍ମାଲ ସେନ୍ସର ଡ୍ରୋନ୍ ।

5. Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ବରଗଡ଼–ବଲାଙ୍ଗିର–ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ,ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

6.Middle East Conflict: ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଷଢି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଇରାନ୍ ବାୟୁସୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବେଡସିଟ୍ ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ।

7.Odisha Crime: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ରାଜଧାନୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୂଷି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ନିଶାରୁ ଘଟିଲା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ସାମାନ୍ୟ କଥା କଟାକଟିରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ । ଆଉ ତାପରେ ମର୍ଡର । ବନ୍ଧା ହେଲେ ସେନା ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତୁରା।...ଶନିବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ।

8.Khamenei Death: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରୁଷିଆ, ଚୀନ୍‌ର ଶୋକ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌। ତେହେରାନ ମସ୍କୋର ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଭାବେ ଖାମନେଇ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍‌। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଜିନପିଙ୍ଗ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ସାର୍ବଭୌମତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କହିଲା ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ଚୀନ।

9.Gold-Silver Price: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

10. T 20 Wrld Cup: ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ: ଭାରତ ଆଗରେ ୧୯୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ୧୯୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।

