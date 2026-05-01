Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.Cylinder Price Hike: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ୧ ମଇ ତଥା ଆଜି ଠାରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ୧ ମଇ ଠାରୁ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୯୯୩ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ₹୨୦୭୮.୫୦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ₹୩୦୭୧.୫୦ ରେ ମିଳିବ।ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୨୦୮ ରୁ ₹୩୨୦୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୦୩୧ ରୁ ₹୩୦୨୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ, କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୨୪୬.୫୦ ରୁ ₹୩୨୩୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ରିପୋର୍ଟ।
2.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାତି ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ସହର ଭାବେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ୩୮.୦୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା ୩୮.୦୪ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ୩୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସମ୍ବଲପୁର ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୩୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ୩୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ ୩୧.୬ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା।
3.Odisha Assembly: ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନ ରାତି ୧୨ ଟା ୪୫ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଲା ଗୃହ। ଦିନ ତମାମ ଗୃହରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା।
4.EPFO: EPFO ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। EPF ପେନସନ୍ ହଜାରେରୁ ବଢ଼ି ହେଇପାରେ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଇପିଏଫ୍ ରେ ପେନସନ୍ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ତାହା ୭.୫ ଗୁଣା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
5.USA-IRAN Conflict: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ନକରିବାରୁ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନି ଏହି ଧମକର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ରଖି ଆମେରିକା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଧମକକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। "ସେମାନେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ; ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ୍ ଅବରୋଧ ହଟାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ।"
6.Amit Shah: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦାଖ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲଦାଖରେ ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ।
7. West Bengal: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଟ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନୀଲ ଦାସ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।"
8.Bhubaneswar News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଏଏସ ସ୍ତରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୨୯ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି।
9.Matric Result: ଆସନ୍ତା ମଇ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟମା, ଓପନ ସ୍କୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବି ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ ୨ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ । Bseodisha.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି BSE ।
10. IPL 2026: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ GT RCBକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ବୋଲରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, "ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ସେନା"ର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ବାକି କାମ କରିଥିଲେ।