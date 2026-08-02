Top 10 New: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (EIC) ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। EICଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାର (ରିଜର୍ଭର)ରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଲ୍ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
2.CM Mohan Majhi: ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୁପରିଚାଳନା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୪ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୮ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ପାଇଁ ୪ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ୪ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର । ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
3.Ferry Accident: ଇଣ୍ଡୋନେଶିଆର ମାଦୁରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ‘KMP ମୁତିଆରା ସେଣ୍ଟୋସା–୨’ ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୪୧ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜଟି ସୁରାବାୟାର ତାଞ୍ଜୁଙ୍ଗ ପେରାକ ବନ୍ଦରରୁ ସୁଲାୱେସି ଦ୍ୱୀପର ମାକାସାର ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଜାହାଜ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
4.Nasha Mukt Bharat: ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ନିଶା କାରବାର ଓ ନିଶା ସେବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯୁବବର୍ଗ ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶା ବାପାମାଆଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଛାରଖାର କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଶା ମା' କୋଳ ଖାଲି କରିଦିଏ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ । ନିଶା ଦ୍ବାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
5.LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL) ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ୍କୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ‘ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ଲାଇଟ୍ ଜିପ୍ (Bharat Gas Light Zip)’ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଶୀଘ୍ର LPG କନେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ସହ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦ୍ରୁତ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।ଏହି ସେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ନୂଆ LPG ସିଲିଣ୍ଡର। BPCLର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ସାଧାରଣ ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଓ ବହନ କରିବାରେ ସୁବିଧାଜନକ। ଏଥିସହ ଏହାର ବଡି ଜଙ୍ଗମୁକ୍ତ (Rust-Free) ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ ବାକି ଅଛି, ତାହା ସହଜରେ ଦେଖିହେବ। ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।
6.Pappu Yadav: ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଫରାତଫରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୁଲିସ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ତଲାଶି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଚାକୁ ମିଳିଥିବା ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁଲିସ ଏହି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।
7.Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାତ ଉପତ୍ୟକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାବାଲ ସହରରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଫରାତଫରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
8.Tanvi Sharma: ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ନୂଆ ତାରକା ତନଭି ଶର୍ମା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଇପେଇ ଓପେନ୍ ସୁପର୍-୩୦୦ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ସୁପର୍-୩୦୦ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସେ ଭିଏତନାମର ଥୁୟ ଲିନ୍ ନୁଏନ୍ଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୬ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୮ରେ ସାଇନା ନେହୱାଲଙ୍କ ପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ହାତକୁ ଫେରିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଏହି ଯୁବ ଶଟଲର୍ ନିଜ ସଫଳତାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନକୁ ନୂଆ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି।
9.IND vs SL 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦିଓ BCCI ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BCCIର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE)ରେ ହୋଇଥିବା ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରାଇବାରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
10. Ollywood News: ଓଲିଉଡ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଦୀପନ୍ୱିତ ଦାଶମହାପାତ୍ର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ଉଭୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖୁସି ଖବରକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "Years ago we found each other. Today, we found forever. Here's to a lifetime of choosing each other, every single day." ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ସହ #Engaged ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି।