Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:06 PM IST

1.Puri Accident: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍କୁଟିକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ  ଘୋଷାଡି ନେବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଟିରେ ଥିବା ତିନିଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି‌। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

2.Puri Accident: ମୃତ ନାବାଳକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରେୟାନ୍ସ ଦେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ୍‌ ଛକରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପରିବାର ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଘଣଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ସ୍କୁଟିରେ ଜେଜେବାପା ସହ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।

3.Puri Accident: ଅନ୍ୟପଟେ, ପୁରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସହ CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

4.EOW Odisha: ସେୟାର ଟେଡ୍ରିଂ ନାଁରେ ୪୦ କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କୁରାର ଅମିତ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW। ସେୟାର ଟ୍ରେଡିଂରେ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକୁଥିଲା ଅମିତ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୦୦, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୧୦୦ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲା ୧୨୦ କୋଟି।

5.Khandagiri Mela: ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା ପାଇଁ ଲାଗିବ ୧୦୦ଟି ସିସିଟିଭି। ବିଏମ୍‌ସିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ପରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ,ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମୋଟ୍ ୭ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

6.Green Sticker: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର୍। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ପାଇବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର୍।  ୧୦ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ RTOରୁ ଆଣିପାରିବେ। ୧୦ତାରିଖ ପରେ କଲେ PUCC ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ। ସବୁ RTOରେ ଖୋଲାହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଷ୍ଟିକର୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଚେକ୍ ହେବ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, RC ଏବଂ ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଅରିଜିନାଲ୍ PUCC, RC କପି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅନ୍ୟ କେହି ଷ୍ଟିକର୍ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ମାଲିକଙ୍କ ଅଥରାଇଜ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖାଇବେ।

7.Indore water contamination issue: ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଥିବା ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦୋରର ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା କାରଣରୁ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ନୂଆ ଅସୁସ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଉପରେ ଲ୍ୟାବ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

8.Lokseva Bhawan: ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ; ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ ଆଣିବ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଲୋକସେବା ଭବନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍‌ କରିବ। ରିଲ୍ସ ହେଉଥିଲେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରିଲ୍ସ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ।

9.Srimandira: ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିନସ୍ଥ ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର। ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ବିଳମ୍ବରେ ଖୋଲିବାରୁ ଆଳତିରେ ବିଳମ୍ବ। ସକାଳ ୯ଟା ୪୫ରେ ସଂପନ୍ନ ହେଲା ପତିତପାବନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଳତି। ଭୋରୁ ଦିଅଁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ନପାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ନିରାଶ।

10.Ind vs Pak 2026 cricket Schedule: ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖେଳିପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।  ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ କେତେଥର ପରସ୍ପରର ଭେଟିବେ। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗତବର୍ଷ, ଭାରତ୍-ପାକ୍ ଅନେକ ବାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି,ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ,ସେମାନେ ICC କିମ୍ବା ACC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ

Priyambada Rana

