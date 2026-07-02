Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Odisha cabinet: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ନେତା ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି, ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମିଲ, ବିଭାଗ ପୁନର୍ବଣ୍ଟନ ଓ ସଂଗଠନ-ସରକାର ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
2.STF: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ (STF) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରାକେଟର ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବାସା ସାହୁ, ଅରୁଣ ରଣା, ସୁବୁଦ୍ଧି ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ନେଟୱର୍କ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଓ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
3.Textbook Issue: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ SCERT କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ OSEPA ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି। ବୈଠକରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନୂଆ ପୁସ୍ତକ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଛପାଯିବ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ରହିବ, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ SCERT ପକ୍ଷରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
4.Chit Fund Issue: ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷର ଓକିଲ ସାର୍ଥକ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
5.Weather Update: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଦେଶର ୧୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
6.Amit Shah Odisha Visit: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୪ରେ ସେ-ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥାଆନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏ-ବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୪ ଏବଂ ୫ ରେ ଶାହ ବରଗଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ବାତିଲକରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଗମ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ବାଧା ଭାବରେ ଆସିଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା।
7.School Holiday:ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କନ୍ଧମାଳା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ।
8.PM Modi: ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚି ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ । ଭାରତ-ଜାପାନ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଏଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
9.Low Pressure: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଜୁଲାଇ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ନଦୀ ଓ ନାଳର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
10.India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଶିପ୍ (WTC) ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ସିରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଗାଲେରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ WTC ପଏଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।