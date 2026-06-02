Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Bus Fare Hike: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଭଡ଼ାରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସହର ବସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ୧୫ ମେ, ୨୦୨୬ ରେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୯୫.୮୭ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରୁ ୩୧ ମେ, ୨୦୨୬ ରେ ୧୦୦.୬୮ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
2.ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ(Droupadi Murmu) ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Narendra Modi)। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ (Naba Charan Majhi। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଂସଦଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ନବନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
3.Soumya Murder Case: ଜିଆରପି କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜ ଓରଫ ଦୀପୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ(Crime Branch)। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଣୁପୁରର ବାସିନ୍ଦା ୪୬ ବର୍ଷିୟ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହିଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା ୧୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏନଏଚଆରସିର ୪ ଜଣିଆ ଟିମ୍ । ଏଟି ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍କାନୁପୁଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଟିମ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ୟାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି।
4.Custodial Death: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ NHRC। ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ NHRC। ୧୪ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାହିଁକି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମିଶନଙ୍କ ଜଣାଇଲେନି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ।
5.Odisha news: ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପେଣ୍ଟଯୋସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉରେ ପ୍ରାୟ ୭୫୦ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଜବତ କରିଛି ଟାଉନ ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରେ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସର ସୂଚନା। ୫ଟି ମୋବାଇଲ ସହ ଗୋଟିଏ କାର ଏବଂ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ।
6.Weather Report: ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେବୃଆରୀ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ ୫ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ୋତ୍ପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୂଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।IMD ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ୨୬ ମେ’ରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ୧ ଜୁନ୍ରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏହା କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତରେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
7.NARCL Loan Settlement News: ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେଟ୍ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (NARCL) ଏକ ବଡ଼ ଋଣ ସମାଧାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଜୀ ନ୍ୟୁଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ୫୭୯ କୋଟିରେ ୨, ୧୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Agson Global Pvt. Ltd ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲା। ଋଣ ପରିଶୋଧ ନକରିବା କାରଣରୁ, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPA ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲାଟି ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ, ମାମଲାଟି ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ NCLAT ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଫଲ୍ଟ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ, ଏହି ଋଣକୁ NARCLକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
8.Crime News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ଆୟୋୱା ସିଟିରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରୋଇ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଛଅ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆୟୋୱା ସିଟିର ମସ୍କାଟାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ଘର ଏବଂ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ଥାନରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ।
9.Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମା' ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ଗତ ୨୮ ତାରିଖରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ୪ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ବନ୍ୟଜୀବ ପ୍ରେମୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା–ଅନ୍ଧାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆଣି ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା।
10.Women’s T20 World Cup: ଚଳିତ ବର୍ଷ, ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖୁବ୍ ଶିଘ୍ର ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ICC ମେଗା-ଇଭେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥର, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ।