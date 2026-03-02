Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.Jharsuguda: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସର ବାହାରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। IOCL ତେଲ ଡିପୋ ନିକଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା। ବିମାନବନ୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଆଡ଼କୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାକେଦମ। ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ୫ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ।
2.Cyber fraud: ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜବତ। ଚଢ଼ାଉ କରି ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ବାଡ୍। ସିମ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ବାରା ରାଜସ୍ବ କ୍ଷତି ଓ ସହ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲ୍କୁ ଲୋକାଲ୍ କଲ୍ରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ୨ ବ୍ୟକ୍ତି କେରଳର, ଆସାମରୁ ସିମ୍ ଆଣିଥିଲେ।
3.ICC Surrender: ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଫେରାର IICଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ IIC ରାଜେଶ ବଳିୟାରସିଂହ। ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ଫେରାର ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବେଳେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ IIC। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗାଡ଼ି ସହ IICଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ନେଇ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ IIC। ପରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ।
4.Amit Shah: ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବୈଠକ। ପୋଲିସ DGଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବଡ଼ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DG ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର। ADG ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ପି କୋଚେ ଉପସ୍ଥିତ। କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ADG ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, IG ଟ୍ରେନିଂ ଅନୁପ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ।
5. Subhadra Yojana: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମୋଟ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଚଳିତ ମାସ ମହିଳା ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା।
6.Matric Result: ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସରେ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ। ମେ' ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ OMR ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ୧୯ରୁ ସବଜେକ୍ ଟିଭ୍ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋଟ୍ ୫୫ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୧୫ ହଜାର ନୀରିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।ମେ ମାସରେ ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ।
7.5.Iran-USA Conflict: ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଲା ଇରାନ୍। ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣା ଉପରେ ଇରାନର ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁଏତରେ ଖସିଲା ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ F-15। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମାରି ଖସାଇଥିବା କହିଲା ଇରାନ୍।
8.Afghanistan Pakistan War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ସେହି ଏୟାରବେସ ଯାହାକୁ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
9.Bhubaneswar Dubai Flight: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଖପାଖର ଆକାଶପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏମିରେଟ୍ସ ସୋମବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ବାଧା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ସେହିପରି, ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
10.Odisha Weather Updates: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅସହ୍ୟ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରି ଅବଧି ଅଧିକ ରହିବ । ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ’ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗୁଜୁରାଟ, ହରିଆଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏବର୍ଷ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ।