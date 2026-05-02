Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3201145
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 02, 2026, 08:37 AM IST

Trending Photos

1.Matric Result: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତିକା। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। www.bseodisha.ac.inhttp://bseodisha.nic.inରେ ଦେଖିପାରିବେ। SMS ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।

2.West Bengal Repolling: ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ରିପୋଲିଂ। ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ୧୫ଟି ବୁଥ୍‌ରେ ସାନି ଭୋଟ୍। ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମତଦାନ।

3. Balangiri Earthquake: ବଲାଙ୍ଗିରରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋର ୪ଟା ୪୦ ସମୟରେ ମୃଦୁ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

4.Pm Modi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଜୟ ରାୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଜୟ ରାୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଖବର ପାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।"

5.Odisha Panipaga: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାତି ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି।  ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ସହର ଭାବେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ୩୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା ୩୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସମ୍ବଲପୁର ୩୩.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ ୩୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୩୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ୩୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ ୩୦ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା।

6.Metro News: ଆମେ ମେଟ୍ରୋକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। ନୂଆ ରୂପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଦୌଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ଯୋଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ସରକାର ଟ୍ରାଇ-ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 

7.Sanjay Singh: ଜିତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଆସିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ।  ଏହା ସହିତ ଜିତୁଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋାଗଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂହ  Xରେ ଲେଖିଥିଲେ, “କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ହୃଦୟବିଦାରକ ଭିଡିଓକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ବିକାଶର ଦାବି କରୁଥିବା ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଶାସନରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇକୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ମୋର ଦରମାରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଭାବେ ପଠାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।”

8.Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଇରାନକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଇରାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ସେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନକୁ ଭୂମିରେ ବୋମା ପକାଇ ଧ୍ୱଂସ କରିବ।

9.Jabalpur Cruise Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ ହୋଇଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର (୧ ମଇ) ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୁଜ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

10.IPL ୨୦୨୬ ର ୪୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

About the Author
author img
Priyambada Rana

