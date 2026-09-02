Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Biju Patnaik Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା। ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ISO 9001:2015 ଏବଂ ISO 14001:2015 ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ବିମାନବନ୍ଦରର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା, ପରିଚାଳନାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ISO 9001 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ, ISO 14001 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି, ଉଚ୍ଚମାନର ସେବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
2.OTET 2026 Result: ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET)-୨୦୨୬ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ OTET ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ ୯୭,୧୫୧ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ୫୩,୩୧୪ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର ମୋଟ ପାସ୍ ହାର ୬୪.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। OTET ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
3.NCLAT Hearing: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡା. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ବୁଧବାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLAT)ରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରିପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ NCLTର ୫-ସଦସ୍ୟୀୟ ବେଞ୍ଚ ଗଠନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ₹୨୨,୦୦୬ କୋଟିର ଦାବି ବନାମ ₹୬.୫ କୋଟିର ରିପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ।
4.Urban Development: ୨୮ଟି ନବଗଠିତ NAC ପାଇଁ ୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ NACକୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍, ମାର୍କେଟ, ପାର୍କ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବ। ନବଗଠିତ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ NACଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନ ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
5.Train Timetable Change: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରୁ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ଲାଗୁ ହେବ। ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୫୦୨୭ ସମ୍ବଲପୁର-ଗୋରଖପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଣିକି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସକାଳ ୯ଟା ୦୫ ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ୯ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନର ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ୧୫୦୨୮ ଗୋରଖପୁର–ସମ୍ବଲପୁର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
6.Odisha corruption case: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (PHC)ର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଜ୍, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡାକ୍ତର କେଦାରନାଥ ପାଲଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷର କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
7.Balasore Flood Alert: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (EIC) ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ରାଜଘାଟରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ୧୧.୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
8.Road Safty: ଆଜି କଟକସ୍ଥିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ଧନଜୀବନ ହାନିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ୍, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA), Common Action for Road Safety, TRAX, Honda Motor Cycle and Scooter India ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’ (Ideal Road Safety Town) ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୮ ରୁ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ୬୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଆଦର୍ଶ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହର’ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
9.CM Mohan Majhi: ୨ ବର୍ଷରେ ୩.୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଶକ୍ତି ସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୫୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏହାସହ ୭୭୦ଟି ନୂଆ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ୯ଟି ISS ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ୧୪ଟି ISS ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ‘ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ’କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
10.Ram Mandir CEO: ଅଯୋଧ୍ୟାସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର CEO ପଦ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚୟନ କମିଟିକୁ ପ୍ରାୟ ୫,୫୮୫ଟି ଆବେଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ତିନିଜଣଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ CEO ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।