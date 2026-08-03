Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.Sawan Somvaar: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅପାର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋରରୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର, ଧତୁରା ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। "ହର ହର ମହାଦେବ" ଓ "ବୋଲ ବମ୍" ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଥିବାବେଳେ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ପରିବାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
2.Lingaraj Temple: ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରର ନିୟମିତ ସେବାପୂଜା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କାର ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଓ ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ନିୟମିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
3.Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳପରିଚାଳନାରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଜଳପ୍ରବାହ କମିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ୨ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୭ ହଜାର ୬୯୪ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୫ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳଠାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
4.Brahmani Rivers: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଶୌଚ ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଚପଲ ଓ ବ୍ରସ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି।
5.Flood Effect: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୁଦର୍ଶନପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଳମଗ୍ନ ବିଲରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଷୀ ଜଣକ ଆଜି ସକାଳେ ନିଜ ଧାନ ତଳିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁବନାଳୀ ନଈ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳମଗ୍ନ ବିଲରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
6.PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରିମିନାଲ ମାମଲା ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
7.Train Fire: ବିହାରର ସହରସା ଜିଲ୍ଲାର ସିମରୀ ବଖ୍ତିୟାରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ଥିବା ସମସ୍ତିପୁର-ସହରସା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ (ନମ୍ବର ୬୩୩୪୪)ର ଇଞ୍ଜିନରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବଗିକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁର ଭୟଙ୍କର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଓ ଘନ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ଟଳିଯାଇଛି।
8.Donald Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଫିଲହାଲ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନର ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେରିକାର ରଣନୀତିକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି, ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ନଥିବାରୁ ଆଲୋଚନାର ପଥ ବାଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
9.Common wealth Games: ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଗ୍ଲାସଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରଦା ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପତାକା ଓ ବାଟନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ (IOA) ସଭାପତି ପି.ଟି. ଉଷା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଭାରତ ୧୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧୭ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୯ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ମୋଟ ୩୯ଟି ପଦକ ଜିତି ପଦକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସରମାନେ ୭ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
10.Asian Legends League Points Table: ଏସିଆନ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ସ ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୟାଲ୍ସ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ଲୁସାକାର ଲୋଟସ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଜଲୋଟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୟାଲ୍ସ ୨ ୱିକେଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ୟାନ୍ଥର୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇମ୍ରାନ ନାଜିର ୪୭, ଇବ୍ରାର ହୁସେନ ୩୯ ଓ ତୌଫିକ ଉମର ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶାଦାବ ଜକାତି ଓ ସୁବୋଧ ଭାଟି ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ।