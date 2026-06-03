Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Trending Photos
1.Police Failure: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ସଦର ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ପୁଣି ପିସିଆର ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି।
2.Fire Tragedy In delhi:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
3.Khordha: ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରବଳ ହୋହଲ୍ଲା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିହୋଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତପେକ୍ଷ କରି ବୁଝାସୁଝା କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ବୋଲଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଓ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା।
4.BJD: ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କିଛି ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ୁଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ନେତା ବିଜେପି ଡଙ୍ଗାକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ଆମ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏବେ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ, ବିଜେପି ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ।
5.Gold Reserve: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବର ଅନୁସାରେ, RBI ପ୍ରାୟ ୧୨ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (USD 12 ବିଲିୟନ) ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଛି। RBI ସୁନା ବିକ୍ରି ଖବରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖବର ମିଛ। ମାସିକିଆ ବୁଲେଟିନ୍ ଜରିଆରେ RBI ସର୍ବଦା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। RBI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏବାବଦ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟକ୍ ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍ ସୁନା RBI ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। କେବଳ RBI ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି।
6.CM Mohan Majhi: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କର ଆଜି ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୫୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭନରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
7.BRICS: Odisha News: ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଡିଆରଆରଡବ୍ଲୁଜି)ର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଓ ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରାଜିଲ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍, ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ ଓ ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
8.TMC: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସିର ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ଦଳ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଚାଲିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ଟିଏମସି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ସନ୍ଦିପନ ସାହା ଏବଂ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୫୯ ଜଣ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
9.Mojtaba Khamenei:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଶେଷରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସେନେଟ୍ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଜତାବା ଖାମେନି କେବଳ ଜୀବିତ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
10. FIFA World Cup: ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଡିଆ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ଖେଳ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ ‘Unite8 Sports’ ଅଧୀନରେ ୪ଟି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୪ଟି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, Unite8 Sports 2 HD। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟବଲ୍, କ୍ରିକେଟ୍, କବଡ଼ି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍, କୁସ୍ତି, ବକ୍ସିଂ ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ବାଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ସଜୀବ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।