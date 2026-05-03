Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.NEET UGC Exam: ଆଜି ହେବ NEET ୟୁଜି ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା। ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶର ୫୫୨ ସହର ଓ ବିଦେଶର ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି।
2.Rourkela Steel Plant: ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ୩୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ଜଣେ ଆରଏସପି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା।
3.Bhadrak: ଭଦ୍ରକର ବରାଙ୍ଗ ଛକରେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଲୋକେ। ୬ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଗାଡ଼ିର ନିଆଁ ଲିଭାଇଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି।
4.Crime News: ଆସିକା ଖଇରପୁଟି ଗାଁରେ ସ୍ଵାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତର ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଆସିକା, ପରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ୍।
5.Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଓ କାଳବୈଶାଖୀଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ମେ’ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏ ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
6.Student Death: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ହୋହାଲ୍ଲା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ମୃତକଙ୍କ ସହପାଠୀ। ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ http://B.Tech ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ଜାରି।
7.ShaktiShree App: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଦିନ 'ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ' ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଛାତ୍ର ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
8.Mahanadi Water Dispute: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ଋତୁକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାସର ୩୦ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଆଶାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
9.Naxalite: ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଛୋଟେବେଟିୟା ଜଙ୍ଗଲରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩ DRG ଯବାନ ଗୁରୁତର । ମାଓ ଦମନ ଅପରେସନ୍ରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା IED । ଗୁରୁତର ଯବାନ ରାୟପୁର ମେଡିକାଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
10. Women’s T20 World Cup 2026: ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ, ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଅମନଜୋତ କୌର ଏବଂ ଉମା ଛେତ୍ରୀ। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି।