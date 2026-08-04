Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

1.President Droupadi Murmu: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍କର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ସାଥି ଦେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଡ଼କ ପଥରେ ତପ୍ତପାଣି ଯାଇ ମା' କନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
2.Odisha police: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରି ଓ ଡିସିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏରଡ଼ା ଗାଁର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସୂତାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
3.Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୩ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ୯ଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ୪ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ୬୧୮.୭୧ ଫୁଟ୍ ରହିଥିବାବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୯୦,୭୩୧ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୨,୩୮,୫୦୮ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
4.Assam Flood: ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆସାମ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧.୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆସାମର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଶିବସାଗର, ଚରାଇଦେଓ, ଜୋରହାଟ, ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ଓ ଗୋଲାଘାଟ ଭଳି ଉପର ଆସାମର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଶିବସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
5.Ayodhya Ram Mandir: ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମହିପାଳ ସିଂହ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୟ ଆକଳନ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏସ୍ଆଇଟି (SIT) ନିକଟରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସହ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
6.Abhijeet Dipke: ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଫୈଜାନ ଅନସାରୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନସାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୁଣେ ଓ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫୈଜାନ ଅନସାରୀ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ସହ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
7.Utkalmani Gopabandhu Das: ଦିଲ୍ଲୀର ଲଜ୍ପତ ଭବନ ପରିସରରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ସହ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ଥାପକ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜ୍ପତ୍ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ରାଜକୁମାର, ଉପସଭାପତି ଦୀପକ ମାଲବ୍ୟ, ସମ୍ପାଦକ ରମାନାଥ ଝା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ‘ସମାଜ’ର ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଦ୍ରାକର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
8.Lashkar-e-Taiba: ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଲଶ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT) ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ରିଜୱାନ ହନିଫଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେହି ଭିଡିଓରେ ସେ ଗତ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଭିଡିଓରେ ରିଜୱାନ ହନିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଶାୱର, କରାଚି, ରାୱଲପିଣ୍ଡି, ମୁଜାଫ୍ଫରାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲକୋଟ ଭଳି ସହରରେ ଲଶ୍କର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି।
9.Donald Trump: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି-ହୁଏତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଆଲୋଚନାକୁ ନାକଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଚୁକ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। 'ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ତାହାର ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି, ଆମେରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଇରାନକୁ ତାହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
10.T Dilip Message:ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ଟି. ଦିଲୀପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ୨୦୨୧ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଟି. ଦିଲୀପଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ବିଦାୟ ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହ କଟାଇଥିବା ସମୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିମ୍ର ଅଂଶ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ 'ଫିଲ୍ଡିଂ ମେଡାଲ୍' ପରମ୍ପରା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିବ। ଏହା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଦଳୀୟ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।