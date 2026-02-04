Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.President Murmu: ପୁରୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
2.Puri: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୧୦ଟା ଯାଏଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
3.Student Death: ଦଶପଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ଗାଁ ଘର ନିକଟ କୂଅରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତକ ବେଲପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଶୌଚ ଯିବାକୁ କହି ଫେରି ନଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଗଣିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଆଜି ଘର ନିକଟ କୂଅରୁ ମିଳିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ। କେହି ମାରି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ।
4.Terrible Accident: ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବ୍ରାଜିଲର ଆଲାଗୋଆସ୍ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୬୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ମୋଡ଼ ନେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍କୁ ସିଧା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
5.India vs USA: ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ୩ ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ୱାସିଂଟନରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ପରେ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ପରମାଣୁ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
7.Flight Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ବିମାନର ଡେଣା ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରୁଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ତା' ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଡେଣା ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ବିମାନକୁ ବିମାନ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
8.weather Report: ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଏହି ଦିନ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ପର୍ବତ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫେବୃଆରୀ ୬-୭ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବିସ୍ତାର ସକ୍ରିୟ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନିମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
9.Australia Gandhi Statue Vandalized: ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ମାହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଅପମାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତ 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର' ପରିସରରୁ ବାପୁଙ୍କର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି। କେବଳ ଚୋରି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ କାଟି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
10.WPL: ଓମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଫାଇନାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଲିମିନେଟରରେ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ୍ସକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୮/୭। ଜବାବରେ ୨୬ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଲିଜେଲ ଲି ୪୩ ଓ ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ବେଜ ୪୧ଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ବ୍ୟାଟିଂ। ଗୁରୁବାର ଫାଇନାଲରେ ଆରସିବିକୁ ଭେଟିବ ଦିଲ୍ଳୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ।