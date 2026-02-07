Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
1.CM Mohan Majhi: ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା BCPPER ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର (Economic Plan) ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତିଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରାଜୀବ ଗୌବା ଏବଂ ସିଇଓ ବି.ଭି.ଆର୍. ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, BCPPER ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆକାଶରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ତାରକା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
2.Cannabis: ମୋହନାରେ ୧୧ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭାଙ୍ଗ ଜବତ କଲା ଅଡ଼ବା ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଡ଼ବା ଥାନା ବେବରି ଛକ ନିକଟରେ ପିକ୍ଅପ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ଭାଙ୍ଗର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଅଡ଼ବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ।
3.Nuapada: ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଭାଲୁଡିଗି ଓ ମଟାଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ବିଜିଏଲ୍,୨୪୦ଟି ବୈଦୁତିକ ଡିଟୋନେଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
4.Maoist: ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସାଥୀଙ୍କୁ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ନିଖିଲ୍ଙ୍କ ଆହ୍ବାନ। ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଲେ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା। ସଶସ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ଆଜିକା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ବୟ କରି ନ ପାରି ସରେଣ୍ଡର କରିଛୁ। ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଆମ ବାଟରେ ଆସିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ୯୪୩୭୬୪୩୮୩୯ ନଂରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।
5.Mahanadi: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ସାରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି। ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ପଦ ଖାଲି ଥିବାରୁ ୯ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି କହିଲେ AG ପୀତାମ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
6.Tirupati Laddu Row: ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଥିଲା। ଯାହା ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଏଭଳି ଅପମିଶ୍ରଣ ଜଗମୋହନ୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାର କାଲୁଗୋଟଲା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାଧାରଣସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ୍ ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ତାହା ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏ-ହି ଲଡୁ ଏ-କ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ମଣିଷ ଶରୀର ଲାଗି ମାରାତ୍ମକ।
7.Global Trade: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ 18% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆମର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ।
8.Odisha News: କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ର ରୋହିଦାସ ସମାଜ। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ ଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୋହିଦାସ ସମାଜ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦାବୀ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟିଏ ନ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳ ରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି।
9.Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏ-ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ୍ ଥାପ୍ପା। "ମେରୀ କମ୍" ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଥାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁନୀଲ ଥାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ୬୮ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତା-ଙ୍କର ଏ-ହି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାପଡିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
10. Nandu Dhala: ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ନାଣ୍ଡୁ ଧଳଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରୁ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।