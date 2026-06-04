Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Trending Photos
1.Kabisurya Nagar Case: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମାମଲା। ଫାଣ୍ଡି ଏସ୍ଆଇ ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିବା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ସିଡିଆର୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ହରିଶ ବିଶି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଣ୍ଡି ଏସ୍ଆଇ ବୟାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିବା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ସିଡିଆର୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ଏସ୍ ପି କହିଛନ୍ତି।
2.BJP Government: ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ୨ ବର୍ଷ ପୂରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଗୌରବମୟ ଦିବସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ୨ ବର୍ଷ ପୂରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା।
3.Weather Update: ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସକାଳରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଗର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ କାରଣରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଦା ଉପୁଜିଥିଲା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା।
4.Delhi Fire Tragedy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ଦି ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଷ୍ଟେ ହୋମଷ୍ଟେରେ ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯାହା ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ଟିଭି୯ ଭାରତବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ (MCD), ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି।
5.Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଭବନଠାରେ “ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ–୨୦୨୬” ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। “ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ଓ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ” ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
6.Odisha Twins: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନେକ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟପ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ IIT ବମ୍ବେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯମଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କୋଟାରେ ତିନି ବର୍ଷ ବିତାଇଥିବା ମହାରୁଫ୍ ଏବଂ ମସରୁର୍, ଅନେକ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହା ବଦଳରେ ଭାଇଚାରା ବାଛିବା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି।
7.JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ,ସାହିତ୍ୟିକ,କବି,ଗଳ୍ପକାର,ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧକାର ଜେପି ଦାସ। ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଛି ଦେହାନ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପିଡିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାପଡିବା ପରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାସଭବନରେ ଭିଡ଼ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
8.first model border village: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ମାତ୍ର 91 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି। ଏହି ଗାଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ "ମଡେଲ୍ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲଦାଖର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ବୁଧବାର ଦିନ ୧୬୭୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୁମୁର ଗାଁରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏଲଜି ସକ୍ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗାଁକୁ "ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ୨୪ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ଚୁମୁର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ "ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ" (VVP) ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଲଦାଖର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୃହ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତ କରିବା।
9.Monsoon 2026 Update: କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ‘ମୌସୁମୀ’। କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଜୁନ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌମୁମୀ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
10.Excise SI Assault:ବଢ଼ିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ରାଜନଗର ଥାନାରେ SIଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ବରାଦିଆ ଗାଁର ଜଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ୩୧ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିର୍ଧୂମ ପିଟିବା ସହ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।