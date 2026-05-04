Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାରା ଦିନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 04, 2026, 10:08 PM IST

1.Mamata Banerjee:ଭବାନୀପୁରରେ ହାରିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ ସହ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ୧୫,୧୧୪ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ବିଜୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି।

2.PM Modi on West Bengal BJP Win: ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହାତ ଯୋଡି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ମହାନ ଜନତା କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଏ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।

3.Tamil Nadu Election Result: ତାମିଲନାଡୁରେ, ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟର ସୁନାମୀରେ ଶାସକ ଡିଏମକେର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି କମ୍ ଥିଲା ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଡିଏମକେ ସୁପ୍ରିମୋ ଷ୍ଟାଲିନ ତିନିଥର ଜିତିଥିବା ଆସନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ ତାଙ୍କ କୋଲାଥୁର ଆସନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିଭିକେର ଭିଏସ ବାବୁ ଡିଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ 8,795 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 

4.RJD in Kerala: ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD), ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଥୁପରମ୍ବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ RJD ପ୍ରାର୍ଥୀ PK ପ୍ରବୀଣ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ବାମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (LDF) ର ଅଂଶ ଭାବରେ RJD ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୧୪୦ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହି ବିଜୟ RJD ଶିବିରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, କାରଣ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଛି।

5. Assam Election Result: ଆସାମରେ ବିଜେପିକୁ ଦେଇଛି ବଡ ସଫଳତା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିକଟ୍ରି ପାଇଛି ବିଜେପି। ପୁଣି ଥରେ ଆସାମରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ବିଜୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗେରୁଆ ଅବିରରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ। ନେତା-କର୍ମୀ ବିଭୋର ହୋଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

6.Kerala Election Result: କେରଳରେ UDFର ବିଜୟପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ବିଜୟନ। ନିର୍ବାଚନରେ LDFର ପରାଜୟ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।

7.RG Kar: ପାନିହାତୀର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆରଜି କର ପୀଡିତାଙ୍କ ମା'। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ରତ୍ନା ଦେବନାଥ ବିଜୟରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପିର ରତ୍ନା ଦେବନାଥ ଟିଏମ୍‌ସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

8.Odisha Weather:  ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁଳି, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

9.Koraput: କୋରାପୁଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଗିରଫ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଧାଂଶୁ ଖରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ୧.୮ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୫ଟି ଲାମ୍ପ୍ସର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଋଣ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

10.Subhadra Yojana: ରାଜ୍ୟର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥରାଶି ଆସିଛି । ମୋଟ ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୮୪୯ ଜଣ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି ୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

